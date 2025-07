Esce di casa e non fa ritorno a casa: ritrovata senza vita dopo una notte di ricerche

Arezzo, 13 luglio 2025 - Una anziana donna era scomparsa a Rassina, in provincia di Arezzo. Di lei si erano perse le tracce dopo che era uscita di casa, e purtroppo questa mattina, domenica 13 luglio, è stata ritrovata senza vita dopo una notte di ricerche. L’anziana era uscita dalla propria abitazione e non vi aveva fatto più ritorno. Sul posto, per coadiuvare le ricerche, sono giunti anche i volontari della Protezione Civile e i carabinieri, che si sono messi sulle tracce della donna. I vigili del fuoco hanno anche attivato una squadra del distaccamento di Bibbiena, l’Ucl (Unità di Comando Locale) come posto di comando avanzato, personale specializzato in Topografia Applicata al Soccorso (Tas). Le ricerche sono state condotte anche con l'ausilio di unità cinofile e con dei droni. Le ricerche sono proseguite per tutta la notte ma purtroppo, questa mattina la donna 92enne è stata ritrovata senza vita dal personale volontario. Maurizio Costanzo