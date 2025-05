Scompare nel bosco, anziano ritrovato dopo ore di ricerche

Sovigliana (Firenze), 20 maggio 2025 – Ritrovato l’anziano scomparso nell’Empolese. Dopo ore di paura l’uomo è stato rintracciato in una zona impervia nel comune di Vinci, a Sovigliana. Proprio qui si sono concentrate le ricerche dei vigili del fuoco del distaccamento di Empoli e della polizia che, dalla mezzanotte del 19 maggio sono state attivate grazie al piano disposto dalla prefettura.

Sul posto la squadra di terra e l'Unità di comando locale dei pompieri con il funzionario e il personale Tas (Topografia Applicata al Soccorso), per la pianificazione e la gestione delle squadre Vigilfuoco e delle associazioni di volontariato. Sul posto anche le unità cinofile e il nucleo Sapr che con un drone dotato di termocamera ha effettuato il sorvolo delle zone boschive.

Risolutivo l'intervento dell’elicottero Drago 63 del reparto volo di Arezzo, che nella mattinata del 20 maggio ha effettuato il sorvolo della zona individuando velocemente l’uomo di 87 anni. Effettuata la discesa con verricello, gli elisoccorritori, dopo un controllo delle condizioni sanitarie, lo hanno imbracato e recuperato con verricello per trasportarlo in una zona accessibile ai mezzi ,dov'è stato affidato ai sanitari per gli accertamenti del caso.