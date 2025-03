Ritrovato senza vita il corpo dell’anziano scomparso a Empoli

Empoli, 30 marzo 2025 – Ritrovato senza vita il corpo di Franco Di Lorenzo. La tragica scoperta è avvenuta nella tarda mattinata di oggi, 30 marzo, ad Avane. Nella nottata appena trascorsa è stato attivato il Piano ricerche persone scomparse, poi il tragico epilogo. L’uomo, pensionato di 72 anni residente a Empoli, si era allontanato sabato dalla sua abitazione senza fare ritorno. La famiglia ha diramato l’allarme e subito sono scattate le ricerche coordinate dai carabinieri di Empoli, attivato anche il nucleo sommozzatori per sondare l’Arno in zona Avane. Ancora da chiarire le cause del decesso, non è esclusa nessuna ipotesi.