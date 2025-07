Degrado in centro storico, uomo nudo in mezzo alla gente. “Troppe risse e bivacchi”

Arezzo, 4 luglio 2025 – Completamente nudo, steso sull’asfalto, in piazza Guido Monaco. È questa la scena surreale che si sono trovati davanti gli aretini mercoledì, intorno alle 20.30, nel cuore della città.

L’uomo, protagonista di questo episodio, si è spogliato completamente in piazza, sotto gli occhi di passanti, clienti dei bar e famiglie con bambini. Una provocazione? Un disagio? Una richiesta d’aiuto? Qualunque sia la motivazione, ciò che resta è la fotografia brutale di un centro che appare sempre più allo sbando.

Nel giro di pochi minuti, sul posto sono arrivate due volanti della polizia, allertate da commercianti e residenti esasperati. La scena, immortalata anche da alcuni telefonini, è diventata virale. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente, ma il punto è un altro: quanto ancora può tollerare Arezzo questa continua escalation di degrado urbano? Non è un caso isolato. “Siamo stufi – dicono i negozianti della piazza – ogni giorno c’è qualcosa: liti, ubriachi, spaccio, bivacchi. Abbiamo paura a chiudere i negozi da soli la sera”.

Qualcuno parla di risse e cazzotti in pieno inverno, di gente che dorme sulle panchine, di minacce a chi passa con un cane. Tutto questo accade a pochi passi dal presidio della polizia municipale. Solo pochi giorni fa il consiglio comunale ha approvato la nuova zonizzazione con le cosiddette “zone rosse”, aree in cui sarà possibile attivare Daspo urbani con iter più snelli. Ma nel caso del nudo in piazza, nessun allontanamento è stato possibile: l’uomo non era residente ad Arezzo.

E così l’episodio si è chiuso con una semplice multa. “L’amministrazione comunale continua a parlare di rilancio turistico, di eventi e vetrine, ma intanto la realtà, è ben diversa” tuonano dalla piazza. E proprio qui si innesta l’intervento del consigliere comunale Michele Menchetti che ha risposto alle parole dell’imprenditore Sugar Angiolini e dell’assessore Simone Chierici sul tema di un possibile hotel di lusso in città. “Arezzo appare più come un paesone di provincia che non una cittadina elegante e internazionale – scrive Menchetti –. La città è sporca, trascurata, con parchi incolti, strade piene di buche, cassonetti straripanti. Come si può pensare che un brand del lusso investa qui? I veri ricchi non vengono in una città così”.

E le sue parole, che fanno il giro dei social, sembrano rimbalzare proprio su quella scena in piazza Guido Monaco: un uomo nudo in mezzo a una piazza che dovrebbe essere un biglietto da visita, non una cartolina da censura.