Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
Il treno dell'arte. Viaggio culturale nella bellezza
24 ago 2025
MARIA NUDI
Cronaca
Il treno dell’arte. Viaggio culturale nella bellezza

Il convoglio turistico consente di ammirare una ventina di opere: il tour è gratuito .

Il Guerriero di Fernando. Botero

Il Guerriero di Fernando. Botero

Per approfondire:

Oggi e domenica prossima torna "Un trenino per il Parco", il viaggio alla scoperta del Parco della Scultura Contemporanea di Pietrasanta che si fa su un piccolo convoglio turistico. I tour durano circa un’ora ciascuno sono quattro in totale e sono completamente gratuiti: la partenza è dal Terminal Bus della Piccola Atene con due corse al giorno, una alle 9.30 e la seconda alle 11. I posti sono limitati e per questo la prenotazione è obbligatoria allo 0584.795500 nella fascia oraria 9-13 oppure inviando un email all indirizzo [email protected]

"Un trenino per il parco" è una escursione particolare che offre la possibilità di ammirare da vicino circa 20 opere d’arte che sono dislocate lungo la rete viaria cittadina. Sul trenino una guida racconterà storia e curiosità delle sculture incontrate sul percorso dal "Minotauro" di Franco Adami, al centro della rotatoria di ingresso cittadina, alla "Colonna infinita" di Park Eun-Sun, all’incrocio tra le strade Unità d’Italia e Pisanica, fino al "Guerriero" di Fernando Botero che svetta in piazza Matteotti. Un viaggio tra arte, bellezza e emozioni che valorizza il territorio e la sua vocazione artistica.

L’iniziativa, sperimentata lo scorso anno in occasione del lancio della web app dedicata all’itinerario artistico outdoor, sottolinea l’impegno di Pietrasanta che vuole promuovere, condividere e rendere sempre più fruibile il patrimonio culturale e artistico. Progetto in linea con l’obiettivo tracciato nel dossier di candidatura della città a Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027.

