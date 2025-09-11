Esonda un torrente, edifici e strade allagate. In azione i vigili del fuoco

Trevi, 11 settembre 2025 – Nottata di maltempo nella zona di Trevi, dove intorno alle 5 i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito all’esondazione del torrente che attraversa la zona. E’ successo in località San Lorenzo, dove l’acqua ha invaso un piazzale a causa della rete fognaria che non riusciva più a garantire il deflusso.

I Vigili del fuoco, con l’impiego di idrovore e motopompe, sono intervenuti per allontanare l’acqua e riportare la situazione alla normalità. Ulteriori criticità si sono registrate nel comune di Castel Ritaldi, dove i torrenti Ruiggiano e Tatarena hanno esondato, allagando alcune abitazioni. Sul posto ha operato una squadra dei Vigili del fuoco di Spoleto, impegnata con idrovore e motopompe.

Nella stessa zona, un’autovettura rimasta bloccata è stata rimossa con il carroattrezzi, mentre un altro veicolo è rimasto fermo in via La Penna, dove è arrivata un'altra squadra per il recupero. Un ulteriore intervento è stato effettuato in località Fratta, dove una squadra fluviale dei Vigili del fuoco è rimasta impegnata per fronteggiare l’allagamento di alcuni capannoni.