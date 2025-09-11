Scuole , il 35% è vecchio. Impianti, tetti e palestre: cantieri a tutto vapore

E’ imponente la macchina organizzativa dell’edilizia scolastica comunale. Basti pensare che il Municipio ha un patrimonio costituito da 108 edifici, molti dei quali, circa il 35%, piuttosto datati e bisognosi di interventi, pur a norma e staticamente sicuri. Intanto, tra adeguamenti strutturali, rifacimenti di tetti e impianti, ampliamenti di palestre ed efficientamento energetico, il Comune ha già speso oltre tre milioni; 24,2 milioni quelli ancora da investire.

"Ad un anno dall’insediamento – ha spiegato l’assessora all’istruzione Francesca Tizi – abbiamo voluto fare un focus della situazione per due ragioni: la prima è fornire dati aggiornati degli interventi, la seconda è garantire la massima trasparenza nell’illustrazione delle sfide che stiamo affrontando. Ciò in quanto l’impegno, in termini di edilizia scolastica, è davvero significativo sia dal punto di vista economico che tecnico-amministrativo". Tizi ha riferito che, oltre agli interventi principali facenti capo al suo assessorato, completano il programma, volto a trasformare la sedi scolastiche in luoghi sempre più vivibili, accoglienti e funzionali, quelli di manutenzione (ordinaria e straordinaria) di competenza del collega ai lavori pubblici Francesco Zuccherini.

Tra quelli conclusi e quelli da avviare, sono tre i cantieri in corso per un investimento complessivo di 10,7 milioni, ossia: la realizzazione della nuova primaria Rugini e San Martino in Campo (fondi PNRR) per 4,3 milioni; il centro infanzia di Case Bruciate (fondi PNRR) per 3 milioni. Qui i lavori sono ripresi dopo la risoluzione in danno del precedente appaltatore in quanto inadempiente; adeguamento sismico/normativo ed efficientamento infanzia Da Vinci e primaria Radice (fondi commissario sisma) per 3,3 milioni.

Cantieri prossimi all’avvio (2,7 milioni): adeguamento simico-normativo ed efficientamento (fondi commissario sisma) primaria Sant’Erminio per 2,5 milioni. In questo caso è previsto lo spostamento delle classi presso la Ciabatti che è stata oggetto di appositi lavori di adeguamento; manutenzione straordinaria copertura palestra scuola secondaria Carducci-Purgotti per 70mila euro; manutenzione straordinaria primaria Piccione per 60mila euro.

Si sta predisponendo anche il cantiere per la San Paolo-Fabretti, ma prima bisogna organizzare e capire dove ospitare gli studenti durante i lavori.

Silvia Angelici