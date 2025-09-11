Zucchero nel motore del pulmino. Il Padule denuncia e lancia un appello

Forse qualcuno avrà pensato di addolcire il viaggio, trattandosi di una delle trasferte più lontane della stagione. Ma c’è davvero poco da ridere. Domenica scorsa, prima di partire per Tuoro, dirigenti e staff del Padule, alla vigilia della prima gara del girone A di Promozione, si sono trovati di fronte a qualcosa di incredibile. Arrivato al distributore a due passi dal campo, il custode, aprendo il serbatoio per fare rifornimento, ha visto il tappo pieno di granellini bianchi. Qualcuno aveva messo dello zucchero nel serbatoio del carburante. La cosa ha mandato su tutte le furie la società che, a distanza di alcune ore, dopo aver sporto denuncia, ha annunciato quanto accaduto in un comunicato. "La società sportiva Asd Padule – si legge nella nota – condanna con fermezza un episodio di inaudita gravità avvenuto nelle scorse ore. Ignoti hanno deliberatamente manomesso il furgone della squadra, introducendo zucchero nel serbatoio del carburante. Si tratta di un’azione gravissima. Ecco perché abbiamo deciso di sporgere denuncia alle autorità competenti. Siamo in possesso di video delle telecamere ed in attesa che la giustizia faccia il suo corso. Rivolgiamo un appello urgente a tutta Padule. Se qualcuno ha visto qualcosa, vi chiediamo di segnalarlo tempestivamente alle forze dell’ordine o direttamente alla società. Non permetteremo che un simile attacco ci faccia arretrare. Al contrario, ci uniremo ancora di più, come gruppo e come comunità". "É andata anche bene – fanno notare dalla società – perché saremmo rimasti a piedi sulla E45 se non ci fossimo accorti e non fossimo andati a fare rifornimento". Domenica la società ha provveduto a trovare in fretta e furia un altro pulmino per la trasferta grazie alla collaborazione di uno sponsor. E che sarebbe stata una domenica di dimenticare lo si è capito anche dal risultato sul campo: 3-0 in favore del Tuoro. Oltre al danno la beffa perché la società ha dovuto, chiaramente, portare il mezzo in riparazione. Per fortuna domenica prossima il Padule giocherà. Per domenica 21, invece, tutti sperano in una trasferta dolce ma sul piano del risultato.