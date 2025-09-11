Minimetrò, ecco la svolta. Sarà aperto anche di notte

Quella approvata ieri dalla Giunta comunale di Perugia è una prima svolta per il minimetrò: gli orari, infatti, verranno estesi fino all’1,20 di notte nei fine settimana e in occasione dei principali eventi che animano il centro storico, da settembre 2025 a gennaio 2026. "Un provvedimento che rappresenta un passo storico e un impegno concreto dell’Amministrazione, sia sul piano finanziario sia sul piano strategico, per puntare con decisione su una mobilità sostenibile e sull’accessibilità del cuore della città" dice il Comune.

Il servizio, che il sabato e durante manifestazioni di richiamo come Umbria Wine, la Fiera dei Morti, Eurochocolate e le festività natalizie sarà attivo fino all’una e venti di notte (con orari speciali per Capodanno fino alle 2:45), "vuole intercettare la crescente domanda di trasporto pubblico serale, offrendo ai cittadini e ai turisti un’alternativa sicura e moderna per vivere Perugia fino a tarda notte".

“Questa delibera – dichiara l’assessore alla mobilità Pierluigi Vossi – è il frutto di un lavoro importante che risponde alle esigenze emerse nei mesi estivi, quando il prolungamento sperimentale ha avuto una risposta molto positiva. Sulla stessa linea si esprime Andrea Mazzoni, amministratore unico di Minimetrò: “L’obiettivo è intercettare la domanda crescente di mobilità pubblica nelle ore serali, rendendo il minimetrò quel sistema di trasporto in grado di creare connessione urbana e sociale. Come nelle precedenti estensioni orarie, accanto al servizio di trasporto metteremo in campo un piano di iniziative culturali che renderanno le stazioni e le carrozze luoghi vivi e partecipati".