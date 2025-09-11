La biblioteca cambia gestione. E l’opposizione parte all’attacco

La biblioteca comunale cambia gestione scatenando le critiche dell’opposizione. Dal primo settembre il servizio è stato affidato ad una cooperativa, fatto che - affermano Pd e Progressisti per l’Innovazione - "fino al 31 dicembre 2027 costerà 150mila euro". "Per noi – dicono i consiglieri dei due partiti – sarebbe importante affidarsi a un bibliotecario professionista. Il servizio infatti va dotato sì di personale adeguato, ma anche di risorse e strumenti. Occorrerebbero maggiore cura dell’archivio storico, una più facile accessibilità, azioni per la valorizzazione del patrimonio librario e documentario, proposte per la diffusione della lettura". In sostanza - sintetizza l’opposizione - "sarebbe stata l’occasione per riqualificare una politica culturale che questa amministrazione ha progressivamente impoverito fino alla sua totale estinzione". Da qui una interrogazione in Consiglio comunale in cui si chiede "perché si è scelto di non continuare a gestire la biblioteca con personale dell’ente, nonostante ci siano dipendenti qualificati". Inoltre si vuol sapere se siano state contattate anche aziende e/o cooperative adatte specificatamente alla gestione di biblioteche ed archivi; se il personale attualmente utilizzato dalla cooperativa affidataria sia in possesso delle qualifiche necessarie.

"Vorremmo conoscere – rimarcano Pd e PpI – le competenze del personale, i titoli di studio e di formazione, le esperienze pregresse per sapere come tale personale sia stato selezionato, visto che ad Umbertide tanti giovani con titoli adeguati sarebbero partecipato alla selezione, ammesso che sia mai avvenuta".

