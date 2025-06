L’iniziativa della biblioteca per l’estate

È arrivata l’estate e anche la biblioteca torna al mercato con “Una bancarella di libri“, l’appuntamento mensile che da tre anni consecutivi la biblioteca Carducci intrattiene con coloro, cittadini e turisti, che frequentano il mercato del sabato mattina. Dalle 9.30 alle 13 chiunque voglia potrà prendere in prestito uno dei volumi, di generi vari e per tutte le età, che saranno portati in vetrina davanti al palazzo comunale dal personale del servizio, che consiglierà i titoli e permetterà a quanti vorranno di iscriversi alla biblioteca. Per coloro che non sono abituati a frequentare la sede di palazzo Vitelli sarà l’occasione di conoscere e apprezzare le opportunità che la Carducci offre. Anche gli utenti abituali potranno approfittare della comodità di prendere e portare a casa un libro lungo la passeggiata tra i banchi del mercato. Proposte di lettura per tutti, adulti e bambini, cercando di intercettare gli interessi di ciascuno: gialli, romanzi, saggi e storie illustrate. L’appuntamento è davanti al palazzo comunale, a partire dalle 9.30 fino alle 13, nei giorni di sabato 28 giugno, sabato 26 luglio e sabato 23 agosto. "La modalità esterna si è ormai confermata un appuntamento atteso e molto gradito – ha dichiarato l’assessore Michela Botteghi – che consente davvero a tutti, anche a chi non è mai entrato nella nostra bellissima biblioteca, di conoscerci e di avvicinarsi alla lettura".