Un sacco di libri. Quando la lettura è a portata di tutti

"Un sacco di libri": Giovane Holden Edizioni lancia l’iniziativa per un’estate all’insegna della lettura accessibile. L’iniziativa è sabato, un giorno scelto appositamente per lo spirito che questa iniziativa ha, perché è il giorno in cui arriva l’estate astrologica. L’evento si svolgerà, dalle 15 alle 19, nella sede della casa editrice, in via Ciabattini.

Con "Un Sacco di Libri" i partecipanti avranno l’opportunità di riempire un sacchetto di carta fornito dall’editore con un massimo di cinque libri a scelta tra centinaia di titoli disponibili, di qualsiasi genere, formato e prezzo. Il costo per l’intero sacchetto sarà di 10 euro. L’iniziativa si inserisce nella visione di Giovane Holden Edizioni per rendere la lettura un’abitudine diffusa e accessibile. Da sempre impegnata nella promozione culturale, la casa editrice è promotrice della campagna nazionale di sensibilizzazione "Leggere giova gravemente alla salute". L’iniziativa "Un Sacco di Libri" rappresenta un’ulteriore espressione di questo impegno e mira a superare la barriera del prezzo per avvicinare un pubblico più ampio al mondo dei libri e delle storie.

"Crediamo fermamente che il libro debba essere un bene accessibile a tutti, non un lusso" afferma il team di Giovane Holden Edizioni. "Con questa iniziativa – dicono gli organizzatori – vogliamo offrire l’opportunità di fare il pieno di storie in vista dell’estate incoraggiando la scoperta di nuovi autori e generi, e ribadendo l’impegno nel promuovere la lettura come strumento di crescita e svago". L’evento è l’occasione per scoprire il catalogo di Giovane Holden Edizioni e prepararsi all’estate con nuove letture.