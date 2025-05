Il festival Torna ’Lungomare da leggere’

Torna a giugn,o con un ricco programma dedicato ai libri e alla lettura, il festival ’Lungomare da leggere’, realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara in collaborazione con il Comune di Massa, con il patrocinio di Provincia e Regione e con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest. Alla direzione artistica è confermato lo scrittore Marco Vichi. Il programma prevede le letture ad alta voce, l’intrattenimento musicale, le attività per bambini e le presentazioni di libri con autori di alto calibro nella cornice di Villa Cuturi, culla del festival.

Fra i protagonisti della quarta edizione, in programma dal 26 al 29 giugno, ci sono Fabio Genovesi (26 giugno), Maurizio De Giovanni (28), Margherita Oggero (29) e quest’anno anche un ospite internazionale, Irvine Welsh (27 giugno). Nelle quattro serate molti saranno anche i giovani delle scuole superiori, protagonisti in più ruoli all’interno del programma, grazie alla collaborazione con l’Ufficio scolastico di Massa Carrara: dalle letture agli appuntamenti musicali agli esordi alla scrittura.

"Quella di quest’anno – afferma Enrico Isoppi, presidente della Fondazione CrC – sarà la quarta edizione di un evento ormai diventato tradizionale per l’estate massese. Un’iniziativa che, oltre a offrire serate di qualità grazie agli autori che interverranno, selezionati e guidati da Marco Vichi, nostro referente dalla prima edizione, porterà un messaggio a tutto il territorio che è quello che facendo rete si arriva lontano. La nostra filosofia è infatti quella della condivisione: coinvolgendo scuole, associazioni e la biblioteca civica Giampaoli abbiamo attivato un percorso di rete vincente che per noi è fondamentale per questi eventi. Ringraziamo il Comune di Massa per il patrocinio e per l’appoggio che ci dà ogni anno e invitiamo tutti a partecipare alle quattro serate all’insegna della cultura, della musica e del divertimento per tutte le età".

"E’ un onore ospitare ’Lungomare da leggere’ – dice il sindaco Francesco Persiani– un festival che non solo valorizza la bellezza del nostro territorio ma lo arricchisce di cultura, incontri e condivisione. La presenza di autori di fama nazionale e internazionale, unita all’entusiasmo delle nostre scuole e dei tanti volontari, rende questa manifestazione un appuntamento atteso e partecipato da tutta la comunità. Investire nella lettura significa investire nel pensiero critico, nella crescita personale e nella coesione sociale. Un grazie sentito alla Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, ai partner e a tutti coloro che rendono possibile questo evento".

"Quando leggo un bel romanzo – spiega il curatore Marco Vichi – che mi ha fatto provare grandi emozioni, che mi ha costretto a scoprire qualcosa in più... sento di aver creato un legame con lo scrittore... E quando questo legame con lo scrittore che amo, romanzo dopo romanzo, diventa molto stretto, sento il desiderio di conoscerlo di persona, di sentirlo parlare, di stringergli la mano, di comunicargli la mia ’amicizia’. E i festival letterari servono proprio a questo, a mettere di fronte i lettori e lo scrittore, a creare vicinanza. E questo è quello che cerchiamo di fare anche noi, invitando scrittrici e scrittori amati dai lettori per farli conoscere di persona, per fare ascoltare la loro voce. Incontrare chi scrive storie è un po’ come leggere un altro romanzo. Buone letture".