Bivacchi sul Sentier Elsa: "I campeggi sono vietati . Il territorio va rispettato"

Bivacchi lungo il Sentier Elsa, si tratta di una pratica in crescita che sta preoccupando il comune colligiano. Di fatto negli ultimi anni, il Sentier Elsa è diventato una meta sempre più apprezzata da escursionisti, famiglie e turisti in cerca di relax immersi nella natura. Tuttavia, al crescente afflusso di visitatori si accompagna un fenomeno che sta suscitando preoccupazione, ovvero l’allestimento di bivacchi e tende lungo le sponde del fiume. Pratica che oltre ad essere insicura è vietata. Soprattutto durante la stagione estiva, non è raro imbattersi in piccole tende montate nei pressi degli spiazzi lungo il fiume più frequentati o in aree boschive a ridosso del sentiero. I campeggiatori, spesso giovani turisti o gruppi di escursionisti, approfittano della bellezza del paesaggio e della tranquillità serale per pernottare all’aperto. Alcuni trascorrono solo una notte, altri restano per giorni. Questa pratica, però, non è compatibile con la tutela ambientale dell’area. Il Sentier Elsa attraversa una zona di grande pregio naturalistico e rappresenta un habitat delicato, che rischia di essere compromesso dalla presenza costante di bivacchi non autorizzati. I problemi principali riguardano l’accumulo di rifiuti, il danneggiamento della vegetazione, l’alterazione della fauna locale e il rischio di incendi nei mesi più caldi. Il comune di Colle di Val d’Elsa ha più volte ribadito l’importanza di un uso rispettoso del territorio e ha intensificato i controlli da parte della Polizia Municipale, soprattutto nei fine settimana. Non è scontato che continueranno anche in questo periodo, se non intensificati. Sono già state elevate diverse sanzioni nei confronti di campeggiatori sorpresi a montare tende o accendere fuochi all’interno del parco fluviale. Il Comune di Colle in tal senso ha voluto ribadire alcuni aspetti attraverso una nota: "Si ricorda che lungo il Sentier Elsa è vietato campeggiare, accendere fuochi e abbandonare rifiuti, secondo quanto stabilito dal regolamento per la fruizione delle aree verdi. Il territorio va tutelato e rispettato: l’escursionismo è il benvenuto, ma nel rispetto delle regole e dell’ambiente". Il Comune invita i visitatori a godere del Sentier Elsa con responsabilità, scegliendo soluzioni di pernottamento adeguate, come le strutture ricettive della zona.

Lodovico Andreucci