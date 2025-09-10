Tucci (FdI) apre il quartier generale: "Sarà un vero punto di riferimento"

Ha scelto come sede del suo comitato elettorale il Circolo ’Giorgio Almirante’, presieduto da Lorenzo Rosso, nella centeralissima via dei Rossi. Così oggi alle 18,30 il candidato di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, l’assessore Enrico Tucci (nella foto), taglierà il nastro del suo quartier generale: "Ho scelto questa sede perché è una delle case di Fratelli d’Italia – spiega Tucci –. Il partito provinciale ha gli uffici in Cerchiaia, che è un posto scomodo per la città... ". Su via dei Rossi le idee sono chiare: "Voglio creare un punto di riferimento per offrire informazioni e materiale elettorale ai cittadini di Siena – le parole dell’assessore –. Qui ci sarà anche una persona incaricata di ricevere le telefonate degli elettori e di fissare eventuali appuntamenti". Non mancheranno poi gli eventi pubblici a cui Tucci invita la cittadinanza: "Ho deciso di affrontare quelli che considero i temi ’caldi’ del territorio, ovvero la sanità, il trasporto ferroviario e la questione dei rifiuti e dell’ambiente. Si tratta di argomenti generali, ma che toccano Siena in particolare, perché qui c’è una serie di criticità". E infine: "Intendo anche inviare materiale elettorale alle famiglie di Siena e dei dintorni – conclude Tucci –, ma non mancherà l’attività sui social". Insomma, una campagna elettorale fra tradizione e innovazione.

C.B.