"Lei ha un conto in Inghilterra. Deve pagare per sistemare le cose 35 euro per 48 mesi"

La telefonata è arrivata da un numero di cellulare. La persona stenta a rispondere, siamo tutti presi d’assalto dai call center che propongono di vendere qualcosa, di acquistare servizi o sconti mirabolanti a cui accedere. Ma non si può evitare di rispondere ad ogni cellulare. Così quando si preme il tasto verde dall’altro capo del telefono c’è una voce di donna che scandisce un messaggio. In modo molto rapido, da prendere in contropiede l’interlocutore. Sostiene che la persona al telefono ha un conto corrente in Inghilterra. Cosa che già dovrebbe mettere in guardia molti. Nel caso specifico l’interlocutore non ha alcun conto oltremanica. Si fa riferimento a presunti interventi da parte del Paese anglosassone su di essi – la voce al telefono è così rapida che è difficile memorizzare al volo – per cui, morale della favola, si devono pagare 35 euro per 48 mesi. Per sistemare la cosa. Oltre 800 euro e non ci saranno più problemi. S’invita a pigiare il tasto numero uno per essere richiamato da un addetto. Un attimo per rifletter su quello che la persona ha udito, senza pigiare alcun tasto, che la telefona termina. Provando a richiamare la risposta è che "il servizio di segreteria telefonica ha troppi messaggi memorizzati". Insomma, si tratta probabilmente del solito raggiro per prendere soldi facili quando l’addetto magari richiamerà? Certo è che siamo tutti presi d’assalto da telefonate trabocchetto a cui occorre prestare attenzione, senza fare cose affrettate come il tono del messaggio inviterebbe. Nessun conto corrente in Gran Bretagna della persona chiamata, anche se nel messaggio si diceva il contrario. Teniamo alta la guardia.

La.Valde.