Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Siena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortaleAllerta arancioneFungaiolo mortoMaltempoLa tragedia di FolloTestamento di Armani
Acquista il giornale
Cronaca"Lei ha un conto in Inghilterra. Deve pagare per sistemare le cose 35 euro per 48 mesi"
10 set 2025
REDAZIONE SIENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Siena
  3. Cronaca
  4. "Lei ha un conto in Inghilterra. Deve pagare per sistemare le cose 35 euro per 48 mesi"

"Lei ha un conto in Inghilterra. Deve pagare per sistemare le cose 35 euro per 48 mesi"

Ma l’interlocutore non ha alcun contatto economico oltremanica

Assediati dalle telefonate di call center. che offrono servizi ma anche di truffatori che ogni giorno inventano una storia nuova per spillare denaro

Assediati dalle telefonate di call center. che offrono servizi ma anche di truffatori che ogni giorno inventano una storia nuova per spillare denaro

Per approfondire:

La telefonata è arrivata da un numero di cellulare. La persona stenta a rispondere, siamo tutti presi d’assalto dai call center che propongono di vendere qualcosa, di acquistare servizi o sconti mirabolanti a cui accedere. Ma non si può evitare di rispondere ad ogni cellulare. Così quando si preme il tasto verde dall’altro capo del telefono c’è una voce di donna che scandisce un messaggio. In modo molto rapido, da prendere in contropiede l’interlocutore. Sostiene che la persona al telefono ha un conto corrente in Inghilterra. Cosa che già dovrebbe mettere in guardia molti. Nel caso specifico l’interlocutore non ha alcun conto oltremanica. Si fa riferimento a presunti interventi da parte del Paese anglosassone su di essi – la voce al telefono è così rapida che è difficile memorizzare al volo – per cui, morale della favola, si devono pagare 35 euro per 48 mesi. Per sistemare la cosa. Oltre 800 euro e non ci saranno più problemi. S’invita a pigiare il tasto numero uno per essere richiamato da un addetto. Un attimo per rifletter su quello che la persona ha udito, senza pigiare alcun tasto, che la telefona termina. Provando a richiamare la risposta è che "il servizio di segreteria telefonica ha troppi messaggi memorizzati". Insomma, si tratta probabilmente del solito raggiro per prendere soldi facili quando l’addetto magari richiamerà? Certo è che siamo tutti presi d’assalto da telefonate trabocchetto a cui occorre prestare attenzione, senza fare cose affrettate come il tono del messaggio inviterebbe. Nessun conto corrente in Gran Bretagna della persona chiamata, anche se nel messaggio si diceva il contrario. Teniamo alta la guardia.

La.Valde.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Truffa