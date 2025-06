"La mia multa aumentata di quattro volte"

"Se non avessi tenuto la ricevuto avrei dovuto pagare la multa quattro volte tanto rispetto all’importo iniziale che avevo regolarmente versato". A testimoniare il non semplice rapporto con la burocrazia è un pensionato di Viareggio che desidera raccontare la propria esperienza dopo aver letto il servizio del nostro giornale sulle ingiunzioni inviate dal Comune per 1.200 sanzioni notificate nel luglio 2020 e mai pagate, per un introito complessivo di oltre 500mila euro.

Anche il pensionato era stato multato nel 2020 dopo essere stato "pizzicato" dall’autovelox sull’Aurelia. "Va bene recuperare le somme non incassate – spiega – ma spesso, purtroppo, capita che le ingiunzioni arrivino anche a chi aveva pagato nei termini di legge. Ero stato sanzionato ai primi del 2020 pagando 130 euro in formato ridotto entro i primi cinque giorni. Ma lo scorso gennaio mi è arrivato il sollecito in base al quale avrei dovuto pagare la multa maggiorata per la presunta morosità, per un importo di oltre 600 euro, cioè quattro volte tanto". L’uomo si è quindi rivolto al giudice di pace, il quale gli ha consigliato di recarsi alla polizia municipale mostrando la ricevuta.

"Sono riuscito a fare tutto – conclude – solo perché vivo a Viareggio e non in una città lontana, altrimenti sarebbe stato un disagio. Alla fine mi hanno cancellato la nuova multa, ma solo perché non ho buttato via la ricevuta, dimostrando così l’avvenuto pagamento. Chissà quanti sono i casi simili al mio".

d.m.