Si finge maresciallo della Finanza per truffare un agriturismo: ma è un pluripregiudicato, denunciato

Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 29 agosto 2025 – E’ stato denunciato un finto maresciallo della guardia di finanza che aveva tentato di ingannare una struttura agrituristica in Toscana, nella zona di Castelnuovo Garfagnana (Lucca). Si tratta di un pluripregiudicato della Campania, individuato dalla guardia di finanza che lo ha denunciato per tentata truffa e usurpazione di funzioni pubbliche.

Il delinquente aveva fatto una prenotazione presso un agriturismo dando gli estremi di due carte di credito e chiedendo di eseguire l'operazione di addebito attraverso l'opzione Pan manuale, funzione del Pos conosciuta anche come MoTo, che permette di ricevere i pagamenti a distanza o di effettuare pre-autorizzazioni (blocco di una data somma sul conto del cliente) senza che né la carta né il cliente siano presenti, grazie ad un terminale pos virtuale innovativo.

Dopo pochi giorni, il finto maresciallo ha richiamato la struttura richiedendo la restituzione delle somme, mai transitate sul conto dell'agriturismo, lamentando che, per ordini dei propri superiori, la missione lavorativa era stata annullata.

Per questo motivo, ha fornito un codice Iban su cui effettuare il bonifico per ottenere l'indebito accreditamento. Insospettito dal tenore delle chiamate, il titolare dell'agriturismo ha presentato querela presso la tenenza di Castelnuovo di Garfagnana. Le indagini, fatte stavolta dai veri finanzieri, hanno consentito, dopo una minuziosa attività info-investigativa, di identificare il truffatore.