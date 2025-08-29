Dalla parte dei cittadini: "Il difensore civico funziona. Assistite ben 156 persone"

Risultati eccellenti per il difensore civico che ha portato a una risoluzione favorevole in circa l’80% dei casi affrontati. Il bilancio 2024-25 del servizio comunale di tutela delle fasce deboli della popolazione, coordinato dal difensore civico Felice Birra ha portato a 156 contatti complessivi di cui quasi la metà trasformati in intervento. Un’attività gratuita, nata per offrire supporto ai cittadini nei rapporti con istituzioni, società di servizi, amministrazioni e anche nelle controversie tra privati, che nell’ultimo anno ha portato a una risoluzione favorevole in circa l’80 per cento dei casi affrontati. "In silenzio e con grande professionalità – commenta il sindaco Leonardo Fornaciari – Felice Birra svolge da anni un lavoro prezioso a servizio della nostra comunità. La sua esperienza di segretario comunale, oggi in pensione, gli consente di mettere a disposizione dei cittadini non solo competenze tecniche, ma anche capacità di ascolto e mediazione. Il dato più importante è che si tratta di un servizio pubblico gratuito che, nell’ultimo anno, ha seguito oltre 150 situazioni con esiti positivi". Il rapporto, consegnato nei giorni scorsi all’amministrazione comunale, fotografa un servizio che si conferma punto di riferimento per singoli cittadini e famiglie non solo di Porcari, ma anche dei comuni limitrofi come Lucca, Capannori e Villa Basilica. Tra i temi più ricorrenti affrontati nel corso dell’anno ci sono stati i rapporti con le società partecipate, in particolare per bollette, consumi contestati e tempi di risposta; le sanzioni legate al codice della strada, i conflitti di vicinato, i rapporti con uffici pubblici e studi legali fino a questioni ambientali, come la consulenza l’esposto alla Procura redatto da alcuni cittadini di Salanetti per problemi di inquinamento.