Campani spenge le critiche: "Piazza Pascoli sarà viva come vogliono i residenti"

Dopo gli attacchi ricevuti in questi giorni su Piazza Pascoli, con le forze di opposizione che hanno criticato l’operato dell’Amministrazione Comunale, sulla questione interviene la sindaca Caterina Campani che fa alcune puntualizzazioni. "Dopo il taglio dei cedri certamente questa non è a livello di immagine – riconosce – la piazza migliore del mondo, ma nessuno, noi per primi, vuole lasciarla così ed infatti stiamo lavorando da tempo ad un progetto per la sua riqualificazione. La nostra posizione è stata da sempre chiara e ferma. Che si venga a dire che non vogliamo esprimerci e che siamo confusi, che non abbiamo idee e che non vogliamo indicare la nostra idea mi sembra quantomeno fuorviante e strumentale".

Così la prima cittadina di Barga che poi continua affermando che la Piazza che vuole il Comune deve essere più viva e attiva, più inclusiva di attività e partecipazione. "Una piazza così, sul cui apprezzamento, al di là di chi ci accusa di non ascoltare i cittadini, si è espressa nel tempo non solo questa amministrazione, ma Barga: le scuole che qui organizzano le loro attività; le associazioni che ci organizzano eventi; i ragazzi che ci giocano tutto il giorno; le persone che, a differenza di quanto qualcuno riporta, la frequentano ed in gran numero. Sui social la voce grossa la fanno i contrari, ma nella realtà la risposta affermativa viene da questa stessa piazza e della sua vivacità, ovvero dai tanti che la vivono. In questi anni tante attività, partecipazione, tante iniziative ci sono state e indubbiamente hanno aiutato a resistere e sostenere anche il tessuto commerciale di Barga Giardino. Lo dimostra il fatto che l’Amministrazione Comunale ha ricevuto la richiesta da parte di 18 attività commerciali, che gravitano tutte nella zona interessata, di garantire gli spazi della piazza ed anzi ampliarli per consentire un suo maggiore utilizzo".

Infine Campani annuncia che nel mese di settembre verrà presentato il progetto che avrà l’obiettivo di rendere questo luogo cuore pulsante di tante iniziative; ancora di più di quello che è stato in questi anni; ed avere anche gli spazi necessari per riportare qui il mercato liberando il parcheggio di piazzale Matteotti.

Luca Galeotti