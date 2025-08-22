Scuola teatrale in esilio, è ancora bufera

"Quanto accaduto con l’allontanamento del Centro Iniziative Teatrali da Campi, con il mancato rinnovo della convenzione, è solo l’ultima, grave prova di un clima politico soffocante che da tempo si respira a in città": non usa mezze misure il capogruppo del centrodestra, Paolo Gandola (in foto), che parla di "epurazioni" e "di un modo di gestire la cosa pubblica che nulla ha a che vedere con la democrazia e il rispetto delle differenze". Per poi aggiungere: "Certo, le continue presenze dei direttori artistici del Cit agli eventi elettorali del Pd, con le candidature prima del figlio di Manola Nifosì e poi di lei stessa alle scorse elezioni comunali, sempre nelle fila del Pd, sono state fuori luogo. Ma io, che gli occhi li ho, non posso non accorgermi del talento e della loro capacità artistica". "Ritengo grave – questa la replica della vicesindaca Federica Petti - quanto detto dal consigliere Gandola che accusa questa amministrazione di epurazioni, laddove è evidente la scelta esattamente opposta, ovvero di dare spazio alla qualità e non alle tessere di partito. Il teatro e la cultura sono pubblici e tutti coloro che vogliono offrire opportunità alla comunità campigiana: tutti, fuorché i sessisti, i transomofobi, gli abilisti e i fascisti".

Pier Francesco Nesti