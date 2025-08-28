Settembre alla scoperta del centro. Le nuove visite di Prato Cultura

Settembre, festa della città anche con le nuove visite ideate da Prato Cultura, un’opportunità per scoprire o riscoprire il patrimonio storico e artistico della città. Dal cielo stellato nel chiostro di San Domenico ai vicoli del centro storico, passando per laboratori creativi per i più piccoli e visite guidate speciali: Prato Cultura propone un programma pensato per tutte le età. Le prenotazioni (obbligatorie) sono aperte.

Si parte giovedì 4 settembre alle 19 con Arte sotto le stelle: nel suggestivo chiostro di San Domenico, una serata speciale tra arte, gusto e astronomia. Dopo un’apericena, visita guidata al chiostro e osservazione astronomica a cura dell’Associazione Quasar. Costo: 25 euro, ridotto per i minori di 10 anni.

Sabato 6 settembre alle 16 ci sarà Vicoli, voci e passi: visita guidata alla scoperta dei tabernacoli mariani nascosti tra le vie del centro storico. Dal Cantaccio, passando per vicolo della Zecca, a via Santa Trinita, alzare lo sguardo sarà un modo per scoprire piccole meraviglie spesso ignorate nel quotidiano. Visita gratuita con il contributo del Comune.

Domenica 7 settembre alle 15.30 è in programma Aspettando l’8 Settembre, una proposta pensata per tutta la famiglia: un laboratorio creativo per bambini, alla scoperta della Sacra Cintola della Madonna, simbolo identitario della città con gli adulti che in contemporanea potranno partecipare a una visita guidata alla Cattedrale di Santo Stefano e al Museo dell’Opera del Duomo, alla scoperta dei capolavori legati alla reliquia mariana. Costo: 5 euro bambini, 10 adulti.

Sabato 13 settembre alle 15 tornano le visite alla cattedrale segreta, per scoprire il passaggio nascosto che permette di ammirare l’antica facciata del duomo oggi coperta da quella attuale. Attraverso questo percorso si può raggiungere, dalla Cappella della Sacra Cintola, il pulpito esterno di Donatello dal quale avviene l’ostensione. Costo 20 euro, incluso ingresso al Museo.

Infine domenica 14 settembre alle 15 il campanile del Duomo: dopo la salita di 127 scalini fino ai 46 metri d’altezza un punto panoramico mozzafiato per ammirare Prato dall’alto, accompagnati dalle guide di Prato Cultura. Costo 15 euro; riservato solo ai maggiori di 8 anni e minori solo se accompagnati.