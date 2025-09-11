Prato, molte abitazioni senz’acqua: grave guasto alla conduttura principale. Arrivano le autobotti

Prato, 11 settembre 2025 – Problemi per l’approvvigionamento idrico a Prato. A causa di una rottura su una tubazione principale dell’acquedotto migliaia di persone sono rimaste senz’acqua in casa nel primo pomeriggio di giovedì 11 settembre. “La situazione tornerà a normalizzarsi solo in tarda serata”, dice il Comune. Da capire cosa abbia provocato la grave rottura. Nella zona erano appunto in corso dei lavori. E’ accaduto intorno alle 15.

Le strade interessate

"Le strade dove sarà necessario sospendere il servizio sono quelle comprese tra il fiume Bisenzio a Nord, via Valentini, via Egisto Niccoli e via Roma a Ovest, via Zarini a Sud e viale della Repubblica a Est”, si legge in una nota di Publiacqua. “I nostri tecnici – si legge ancora – sono già intervenuti per la riparazione. La situazione tornerà a normalizzarsi in tarda serata. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questo problema creerà loro”.

Le autobotti

La situazione ha richiesto l’intervento delle autobotti. Ecco a questo proposito il nuovo messaggio di Publiacqua alla cittadinanza: “Informiamo i cittadini del Comune di Prato che, al fine di limitare al massimo i disagi creati dal guasto alla rete idrica, nelle prossime ore saranno posizionate tre autobotti: 1) parcheggio via Giovacchino Pelagatti; 2) via Ferrucci (area parcheggio altezza incrocio con via Gaddi e via Grassi); 3) viale Montegrappa (area parcheggio in angolo con viale della Repubblica). Ricordiamo ai cittadini che rimangono attivi e disponibili i fontanelli di via Pomeria e via Picasso.