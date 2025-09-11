Guarducci ottimista. Missione Europa

"Se sono soddisfatta della mia stagione? In parte, perché penso che si possa sempre fare meglio. E’ stata sicuramente un’annata positiva. Ma voglio continuare a migliorare". Parola di Elena Guarducci, judoka pratese in forza all’Akiyama Settimo Torinese (pur allenandosi con il Kyu Shin Ryu Prato) che fra circa dieci giorni prenderà parte alla prossima tappa di Coppa Europa di judo in programma in Macedonia. La ventunenne di Prato si cimenterà nella competizione pronta a svolgersi tra il 20 ed il 21 settembre nella categoria "senior". "Sarà una sfida impegnativa – ha commentato – il sogno è quello di tornare a casa con una medaglia, darò il massimo". A giocare a suo favore sono i risultati delle ultimissime uscite: ha conquistato una medaglia di bronzo ad Ostia nell’ambito della Coppa Italia A1, senza dimenticare il titolo di vice-campionessa italiana conquistato ad Ancona nell’ambito del campionato nazionale universitario. Anche se il risultato più soddisfacente lo ha ottenuto lo scorso marzo ed è rappresentato dalla medaglia d’argento ottenuta a Riga, nell’ambito della "European Cup". Elena sta insomma confermando anche tra i senior i piazzamenti di vertice che avevano costellato il suo "cursus honorum" nelle categorie giovanili, nelle scorse stagioni. La sportiva pratese aveva peraltro avuto un paio di mesi fa la possibilità di allenarsi con un maestro d’eccezione nel corso di uno stage tenutosi a Massa Marittima: il "docente" in questione era Ole Bischof, quarantaseienne judoka tedesco medaglia d’oro nella categoria "81 kg" alle Olimpiadi di Pechino 2008 e medaglia d’argento a quelle successive di Londra 2012. E chissà che un eventuale piazzamento di prestigio a Skopje non possa garantirle a breve l’ingresso nei corpi sportivi. "In passato c’era forse stata un’opportunità, ma non si è concretizzata – ha chiosato Guarducci – stavolta, se ce ne fosse la possibilità, mi farebbe davvero piacere. Continuerò a fare del mio meglio, ad ogni modo e a prescindere da tutto".

Giovanni Fiorentino