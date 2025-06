Vision, tre giorni sull’Europa del futuro

"È un impegno morale di tutti, contribuire con riflessioni e possibili soluzioni al superamento di questa difficile fase". Così Francesco Grillo (foto), docente alla Bocconi, direttore del think tank Vision che da oggi a sabato, alla Certosa di Pontignano nelle campagne senesi, organizza la tre giorni della ’Conferenza sull’Europa del futuro’. Annunciati protagonisti della politica continentale, studiosi di primo piano, i vertici delle fondazioni Adenauer, Feps, Green Foundation, Institute of European Democrats, giornalisti internazionali. E poi la stretta collaborazione con l’Università di Siena che stimolerà anche la partecipazione degli studenti ai tavoli tematici e ai momenti di discussione plenaria.

"Non solo una conferenza – si spiega da Vision – ma un’iniziativa il cui obiettivo è coinvolgere decisori politici, intellettuali, giornalisti e imprenditori in un esercizio concreto di soluzione dei problemi, che potrebbe rappresentare parte della risposta che stiamo cercando. Un appello a tutti per correre un rischio ragionato, per investire ancora nel nostro futuro e in quello delle giovani generazioni".

I media partner saranno The Conversation, agenzia globale; il gruppo Monrif e la Rai. Annunciata la partecipazione di Romano Prodi - già presente lo scorso anno - del vice presidente della Commissione europea Raffaele Fitto, dell’ex ministro portoghese Maria Joao Rodrigues. Sabato interverrà Agnese Pini, direttrice di Qn, La Nazione, Resto del Carlino, Il Giorno. Annunciata la presenza del presidente della Regione Eugenio Giani e dell’eurodeputato Pd Dario Nardella. L’obiettivo è redigere il ’Pontignano paper’, per delineare le sette proposte rivolte alle istituzioni e all’opinione pubblica europea per affrontare le sfide urgenti dettate dall’agenda internazionale.