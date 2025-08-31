Lavoro alle persone più fragili. Nasce una nuova collaborazione tra servizi sociali e centro impiego

OMPRENSORIOServizi sociali e centro per l’impiego di Santa Croce fanno squadra anche nel comprensorio del Cuoio per "offrire un supporto personalizzato e integrato a chi si trova in condizioni di particolare fragilità sociale e lavorativa per l’inclusione e l’autonomia". Firmato il protocollo. L’equipe multidisciplinare elaborerà e seguirà nella zona percorsi "personalizzati di inclusione lavorativa e cittadinanza calibrati sulle esigenze e i particolari bisogni complessi di persone già seguite dai servizi sociali".

"Con questo protocollo – dice il presidente Eugenio Giani – consolidiamo un modello di collaborazione che unisce i servizi sociali e quelli per l’impiego, con l’obiettivo di costruire percorsi realmente personalizzati e capaci di restituire dignità, autonomia e opportunità di lavoro a chi vive situazioni di maggiore fragilità". "Prosegue l’impegno per rendere più strutturata una presa in carico unica e integrata grazie a una sempre maggiore collaborazione sempre tra sociale e servizi pubblici per l’impiego – hanno spiegato le assessore Alessandra Nardini e Serena Spinelli – L’équipe sarà composta da personale dedicato e potrà farsi carico a 360 gradi dei bisogni delle persone che vivono situazioni di svantaggio multidimensionale, povertà ed esclusione sociale, e presentano bisogni complessi che richiedono un approccio unitario e multidisciplinare favorendo dunque una reale inclusione sociale e lavorativa".

La nuova equipe sociale-lavoro avrà inizialmente una composizione essenziale con personale dei servizi sociali, operatrici e operatori dei Centri per l’impiego per poi ingrandirsi in una versione allargata a cui parteciperanno tutti i servizi pubblici ed i soggetti del terzo settore interessati.