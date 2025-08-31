I suoni di Sillene animano la piazza. La magia del grande cinema italiano

CASCIANA TERMEUltimo appuntamento questa sera con la quarta edizione de "I Suoni di Sillene" il Festival itinerante nelle Terre delle acque, che chiuderà la sua stagione 2025 a Casciana Terme Lari alle ore 21.15 in piazza Garibaldi, e in caso di maltempo al Teatro Verdi, con un evento interamente dedicato alla musica del grande cinema italiano in una serata in cui la magia del cinema incontrerà la potenza della musica dal vivo.

L’Orchestra del Teatro Goldoni di Livorno, diretta da Mario Menicagli, presenterà difatti il concerto "Cinema Italiano: musiche da Oscar", con in programma le colonne sonore firmate da quattro compositori italiani premiati con l’Oscar: Nino Rota, Ennio Morricone, Nicola Piovani e l’italo americano Alan Silvestri, autore della partitura di Forrest Gump, film simbolo degli anni Novanta.

Il medley di Nino Rota ripercorrerà i temi composti per Il Padrino, 1975 e ultimo grande successo prima della scomparsa del compositore. Ampio spazio anche alle musiche di Ennio Morricone, che hanno accompagnato capolavori del cinema italiano e internazionale da Mission a C’era una volta il West, a Giù la testa, Il buono, il brutto e il cattivo, fino alla televisione con La Piovra e altri capolavori rimasti nel tempo. Ma non è finita qui e dalle mani dell’orchestra ci saranno anche alcune suite di Nicola Piovani per La vita è bella, premio del 1999. Ogni brano sarà introdotto dallo stesso Menicagli, presidente della Fondazione Goldoni, che guiderà il pubblico attraverso un racconto musicale. Lanciata nel 2020, l’Orchestra del Teatro Goldoni, Massimo de Bernart è stata recentemente premiata dal Ministero della Cultura per la qualità artistica e l’intensa attività concertistica.

Si conclude così l’ultimo evento del festival che coinvolge anche Chianciano Terme. I biglietti sono ancora in vendita al costo di 15 euro per l’intero, con una riduzione a 10 euro riservata a under 25 e over 65.