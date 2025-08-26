Festa del Cinema di mare. Beppe Fiorello protagonista con ’ Stranizza d’amuri’

CASTIGLIONE DELLA PESCAIADopo il grande successo al salotto del Cinema di Mare con un grande pubblico ad applaudire Ambra Angiolini, sabato scorso nella prima giornata della Festa di Cinema di Mare a Castiglione della Pescaia, la kermesse prosegue. Oggi nel salotto all’Orto dei Lilli a Castiglione, sarà protagonista uno degli artisti di punta del cinema italiano: Beppe Fiorello. E’ il penultimo incontro prima della chiusura del sipario e sarà l’attore e regista Giuseppe Fiorello il super ospite atteso alle 19 per l’ormai consueto incontro pubblico insieme al direttore artistico Veronesi. Dopo l’intervista all’Orto del Lilli, Fiorello incontrerà il pubblico anche al Cinema Castello, alle 21.15, per la proiezione di ’Stranizza d’amuri’, suo film d’esordio alla regia, presentato per l’occasione insieme a Veronesi. Ambientato in Sicilia nel 1982, il lungometraggio racconta la storia di due adolescenti che sognano di vivere il loro amore senza paura. Gianni e Nino si incontrano per caso e poi si amano per scelta. Il loro amore sarà puro e sincero, ma non può sottrarsi al pregiudizio del paese che non comprende e non accetta. "Stranizza d’amuri" racconta il sogno di amarsi senza paura. Insomma un film davvero incentrato su un argomento molto sensibile.

Il programma della giornata inizierà alle 17.30 alla Biblioteca Italo Calvino, con la proiezione di ’Lisca Bianca’ di Giorgia Sciabbica e Giuseppe Galante, presentato dal giornalista Gabriele Rizza; il film racconta la storia di Lisca Bianca II, una barca a vela che da circa 40 anni "cambia la vita delle persone". La serata si chiuderà con un appuntamento atteso nell’ambito della Festa: la proiezione de "Il vecchio e il mare" (di John Sturges con Spencer Tracy, Felipe Pazos, Harry Bellaver; 86’, USA, 1958) sulla barca MN Afrodite (Molo di Ponente, ore 21:45), per il programma de "I classici sul mare"; presenta il giornalista e scrittore Norberto Vezzoli. La maggior parte degli eventi in programma sono ad ingresso gratuito: tutte le informazioni sul sito: https://festadelcinemadimare.com. Atteso per l’ultima serata il frontman dei Negramaro Giuliano Sangiorgi.

Maria Vittoria Gaviano