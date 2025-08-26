Panoramica. Se ne parlerà in Consiglio

La strada panoramica, il bilancio di previsione e la messa in sicurezza del porto di Porto Ercole in consiglio comunale (in foto il sindaco Cerulli). In assise, convocata in sessione straordinaria il primo settembre alle 20,30, si tornerà quindi a parlare dell’anello di chiusura della Strada Panoramica, con i 3,3 chilometri che dovranno essere messi in sicurezza e asfaltati per completare la chiusura della strada che congiunge Porto Santo Stefano e Porto Ercole nella parte panoramica del promontorio. L’argomento vedrà l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione del collegamento, con la dichiarazione di pubblica utilità, con contestuale adozione di variante al regolamento urbanistico, per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

In Consiglio, che sarà trasmesso in diretta streaming, ci sarà anche l’avvio del procedimento per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza con attuazione del piano regolatore portuale del porto di Porto Ercole. Presente anche la variazione al Dup 2025/2027 nella sezione operativa, parte investimenti, per il piano annuale e triennale opere pubbliche e piano di alienazione e valorizzazione immobiliare 2025/27. Si parlerà di una variazione al bilancio di previsione 2025/27 e dell’approvazione degli indirizzi per la richiesta dei pareri necessari per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico - economica. In assise anche l’approvazione del bilancio consolidato 2024 in base al principio contabile, oltre all’approvazione del Dup 2026/28. Infine, è prevista la modifica al regolamento comunale per l’assegnazione del ’premio al merito nello studio’.