Strade e segnaletica orizzontale da rifare. Partiti i lavori nella frazione di Scalo

Capalbio Scalo si sta rifacendo il look e sono iniziati i lavori di sistemazione dell’asfalto e della segnaletica orizzontale. Un ampio intervento che riguarderà sei vie, portando a una messa in sicurezza delle strade e a un miglioramento della viabilità.

"Migliorare le strade comunali è una delle grandi sfide che la nostra amministrazione ha ingaggiato fin dal suo insediamento – commentano il sindaco Gianfranco Chelini e l’assessora ai Lavori pubblici Marzia Stefani (nella foto) –. In questi anni abbiamo promosso interventi nei centri abitati e nei territori aperti, consapevoli che la sicurezza delle persone dovesse essere messa al primo posto. Rifare i manti stradali, allargare le strade, ammodernare le infrastrutture è un passaggio chiave che non riguarda solo la sicurezza, ma anche l’economia, la crescita delle aziende e l’aumento dell’attrattività turistica".

Le operazioni stanno riguardando tutta via Toscana, per interessare poi via Umbria, via Marche, un tratto di via Emilia, uno di via Abruzzo e uno di via Origlio. Per questioni di sicurezza, tramite ordinanza, fino alla fine dei lavori, in via Toscana (e successivamente negli altri tratti interessati dai lavori), sono stati istituiti il divieto di transito e sosta e il limite di velocità pari a 10 chilometri orari.