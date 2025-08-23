Castiglione accoglie Ambra Angiolini: tra cinema e confessioni

Castiglione della Pescaia, 24 agosto 2025 – Ogni tanto metteva in campo la sua risata, così, che attirava l’attenzione sul pubblico. Poi nei momenti dove attendeva le domande che gli venivano sottoposte, o i classici giochi d’ironia di chi la stava intervistando, cercando di curiosare un po’ nella sua vita facendo emergere qualche dettaglio più intimo, ha preso un po’ di volte il microfono tra le mani e spostava leggermente la testa. Anche se, a dir la verità, tanto di ciò che poteva dire già lo ha messo nero su bianco su uno dei suoi ultimi libri dove ha confessato di aver sofferto di bulimia. E già questa non è intimità? Ambra Angiolini, nell’occasione di Festa del Cinema di Mare, è arrivata a Castiglione, accolta da veramente tanto pubblico, che l’ha attesa fine alla fine dell’intervista con Giovanni Veronesi, regista e sceneggiatore amante della costa castiglionese e di non porre domande mai troppo facili. Ma Ambra, non ha ceduto quasi mai all’ironia del regista.

“Non vedo i film che faccio perché ho paura di ammalarmi dell’ego, sennò a distanza di anni non riesco a godermi ciò che ho fatto. Posso solo affrontarlo dopo tanto tempo, prima guarderei solo me. Quindi è come se lo facessi come la prima volta”. Questa è la rivelazione di se stessa, oltre a tante altre, che rivela Ambra Angiolini alla Festa del Cinema di Mare a Castiglione della Pescaia. Buona la prima della kermesse castiglionese dedicata al cinema e diretta dal regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi.

“Credo che tu nel panorama del cinema tu sia una scheggia, navighi a vista”. queste invece le parole di Veronesi nei confronti dell’attrice, cantante e conduttrice. In tantissimi sono arrivati all’Orto dei Lilli dove viene allestito per l’occasione sempre il salotto dove il regista intervista gli artisti ospiti delle serate di fine estate. Poi tutti si sono spostati al Cinema Castello per la proiezione del film “Afrodite”, con anche Giulia Michelini.

Il programma proseguirà domani alle 10 con la presentazione del libro “Ambrogio Fogar. Le mille straordinarie vite dell’ultimo grande sognatore”, di Lorenzo Grossi. Insieme all’autore sarà presente anche Patrizia Guidi, direttrice della Biblioteca Italo Calvino, per ripercorrere, a vent’anni dalla scomparsa di Fogar, la vita del grande esploratore a bordo del Surprise, grande amico di Mancini con cui li accomunava la forte passione per il mare. Il programma proseguirà poi nel pomeriggio, alle 17:30, alla Biblioteca Italo Calvino, con la proiezione del lungometraggio di animazione “Oceania” (2016). Al Molgo Cafè, invece, alle 18:30, si terrà uno dei momenti più attesi di questa decima edizione della manifestazione e fortemente voluto dal direttore artistico Giovanni Veronesi: “Cinema:Revolution?”, un incontro di informazione a approfondimento sulla produzione del cinema italiano, coordinato da Piera Detassis e con la partecipazione di Giampaolo Letta (Medusa Film), Massimiliano Orfei (Piper Film), Massimo Proietti (Vision Distribution), Fabrizio Donvito (Indiana production), Mario Lorini (ANEC). Ma la sera arriveranno loro, voce e strumenti musicali con Bobo Rondelli insieme a Musica da Ripostiglio, previsto alle 19:45, sulla spiaggia all’ex Bagno Maristella. A seguire, alle 21:15, al Cinema Castello verranno proclamati i vincitori dei Premi Mauro Mancini e Guido Parigi. Al termine delle premiazioni, verrà proiettato il film “La pazza gioia” (Paolo Virzì, 2016), presentato da Bobo Rondelli (che nel film interpreta Renato Corsi) e Giovanni Veronesi. Domani il Salotto del Cinema di Mare aspetta Geppi Cucciari. Maria Vittoria Gaviano