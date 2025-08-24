Cinema di mare: "Ambra? Una scheggia. Naviga a vista"

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA"Non guardo i film che faccio perché ho paura di ammalarmi dell’ego. Posso solo affrontarlo dopo tanto tempo, prima guarderei solo me. Quindi è come se lo facessi per la prima volta". Si è raccontata anche cos Ambra Angiolini ieri alla Festa del Cinema di Mare a Castiglione della Pescaia. Buona la prima della kermesse dedicata al cinema e diretta dal regista e sceneggiatore Giovanni Veronesi. "Credo che tu nel panorama del cinema sia una scheggia, navighi a vista". Queste invece le parole di Veronesi nei confronti dell’attrice, cantante e conduttrice. In tantissimi sono arrivati all’Orto dei Lilli dove viene allestito per l’occasione sempre il salotto dove il regista intervista gli artisti ospiti delle serate di fine estate. Il programma proseguirà. Il programma proseguirà domani, nel pomeriggio, alle 17:30, alla biblioteca italo calvino, con la proiezione del lungometraggio di animazione "Oceania" (2016). Al Molgo Cafè, invece, alle 18.30, si terrà uno dei momenti più attesi di questa decima edizione della manifestazione e fortemente voluto dal direttore artistico Giovanni Veronesi: "Cinema:Revolution?", coordinato da Piera Detassis e con la partecipazione di Giampaolo Letta (Medusa Film), Massimiliano Orfei (Piper Film), Massimo Proietti (Vision Distribution), Fabrizio Donvito (Indiana production), Mario Lorini (Anec). Ma la sera arriveranno loro, voce e strumenti musicali con Bobo Rondelli insieme a Musica da Ripostiglio, previsto alle 19:45, sulla spiaggia all’ex Bagno Maristella. A seguire, alle 21.15, al Cinema Castello i vincitori dei Premi Mauro Mancini e Guido Parigi. Al termine delle premiazioni, verrà proiettato il film "La pazza gioia" (Paolo Virzì, 2016), presentato da Bobo Rondelli (che nel film interpreta Renato Corsi) e Giovanni Veronesi. Domani il Salotto del Cinema di Mare aspetta Geppi Cucciari.

Maria Vittoria Gaviano