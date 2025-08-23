La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Meteo di domaniFinanziere mortoDivieti balneazioneIncidente Empoli Controesodo Cubo nero Firenze
Acquista il giornale
CronacaIl fotografo che scrive di Capannoli. Le mille avventure di Andrea Barghi
23 ago 2025
SARAH ESPOSITO
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Pontedera
  3. Cronaca
  4. Il fotografo che scrive di Capannoli. Le mille avventure di Andrea Barghi

Il fotografo che scrive di Capannoli. Le mille avventure di Andrea Barghi

Il ritorno in Valdera del regista e autore di libri. Il racconto di un amore e di personaggi di 50 anni fa

Il fotografo, regista e scrittore Andrea Barghi presenta il libro Stella Maze, «una storia vera almeno all’80 per cento»

Il fotografo, regista e scrittore Andrea Barghi presenta il libro Stella Maze, «una storia vera almeno all’80 per cento»

Per approfondire:

Il cappello a tese larghe un po’ da divo, alla Clint Eastwood, e un po’ da esploratore è una cifra stilistica che a Capannoli conoscono tutti. È la firma di un ritorno illustre in Valdera: il fotografo, regista e scrittore Andrea Barghi. Celeberrimi sono i suoi scatti della natura toscana e dei cieli del nord. Una vita di avventure trascorse tra la provincia di Pisa, le foreste casentinesi e la Lapponia. Aneddoti e racconti che Andrea dispensa a ogni saluto, a ogni stretta di mano. Una voglia di raccontare che da tempo fuoriesce dalla carta fotografica per tradursi in parole e libri. Come è accaduto con "Stella Maze" il romanzo scritto da Barghi, noto da molti come Goaskim, nome nato dall’incontro con uno sciamano durante il suo reportage in Lapponia. Tra i protagonisti del libro c’è sicuramente la musica, soprattutto quella dei Beatles, la passione per eccellenza di Barghi. Ci sono i titoli delle canzoni che scandiscono gli anni della storia, in un susseguirsi di episodi iperlocali ma anche nazionali e mondiali, le uscite dei dischi e alcuni pezzi di brani tradotti per ergerli a veri e propri enunciati filosofici. Una passione a cui Barghi ha dedicato anche un libro firmato insieme a Maurizio Grasso dal titolo "Plettri nelle mani di Dio". "Stella Maze è una storia vera, almeno all’80% – promette Barghi – sono vere le persone, i luoghi, i fatti raccontati. Durante il lungo stop del Covid ho deciso di raccontare di Stella e del periodo in cui siamo stati insieme. La mia vita è un’avventura continua per questo credo fortemente che la realtà sia molto superiore alla fantasia". Una sorta di biografia parziale tramutata in romanzo. Ci sono i luoghi simbolo di Capannoli alcuni personaggi che la abitavano 50 anni fa, ma soprattutto c’è la storia d’amore tra un giovanissimo Andrea e una ragazza tanto misteriosa quanto bellissima. "Oltre alla fotografia — racconta – scrivo e dipingo. Le foto sono una parte di me che impegnano le mani, la mente e il cuore. In questo romanzo ho voluto raccontare la forza di un amore ritrovato, più forte anche dei limiti fisici. Il futuro? Sicuramente usciranno altri due libri, il prossimo è già completato!".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

LibriCovid