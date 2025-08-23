Piano strutturale: "Osservazioni e rebus tempi"

Il piano strutturale intercomunale finisce sotto attacco dell’opposizione. L’11 aprile 2024 il Comune di San Miniato lo ha adottato. Il termine per la presentazione delle osservazioni è scaduto in data 15 luglio 2024. "Pare ne siano state presentate 72, che dovranno essere discusse dal consiglio comunale, che dovrà votare un parere su ognuna di esse – attacca il Gruppo Misto con Manola Guazzini –. E’ passato più di un anno, e di quelle 72 osservazioni non si è saputo niente. Un simile ritardo non si giustifica con le vicissitudini dell’ufficio urbanistica. Non si penserà mica di portare in approvazione le controdeduzioni a queste 72 osservazioni e i contributi di enti pubblici sul piano strutturale intercomunale adottato a fine anno, magari insieme al Dup e al bilancio di previsione per il 2026, facendo avere ai consiglieri comunali i testi sette giorni prima?".

"Questo sindaco, questa giunta e quella precedente ci hanno abituato a modi di procedere come questi, evidentemente lesivi del ruolo e delle funzioni di controllo e di indirizzo del consiglio comunale, ma questa volta ciò sarebbe intollerabile – attacca Guazzini –. Presenteremo in consiglio comunale la proposta di uno scadenziario in vista del percorso di approvazione del piano strutturale e delle questioni connesse, e in particolare della discussione di queste osservazioni: devono essere garantiti ai consiglieri comunali almeno due mesi di tempo per conoscere la documentazione e approfondire i problemi relativi". "Tanto più che il percorso per l’approvazione del piano strutturale adottato – conclude il Gruppo Misto – non può in alcun modo essere considerato un mero adempimento formale".