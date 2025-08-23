Rally, lo spettacolo. Ecco gli itinerari. Due giorni di gare

CASCIANA TERMEIl 43° Rally di Casciana Terme entra nella sua fase cruciale, con le iscrizioni aperte fino a venerdì 29 agosto. L’evento, penultima prova della Coppa Rally di Zona 7, si svolgerà il 6 e 7 settembre e, per il secondo anno consecutivo, vedrà la partecipazione delle auto storiche con l’Historic Casciana Terme, arricchendo l’appuntamento di spessore culturale e sportivo. Organizzato da Laserprom 015 con la collaborazione dell’Automobile Club Pisa e il supporto dei Comuni di Casciana Terme Lari, Pontedera, Castellina Marittima, Chianni, Montecatini Valdicecina e Riparbella, l’evento ricalcherà il format vincente dell’anno scorso. La conferenza stampa di presentazione si terrà giovedì 4 settembre alle 11 al salone delle Terme di Casciana. Il rally si preannuncia una sfida avvincente, con un percorso tecnico e apprezzato dai partecipanti. La competizione si snoderà su sette prove speciali in due giorni di gara. La partenza è fissata per sabato 6 settembre alle 19:40 dalla città della Vespa, con la "Super Prova Speciale Premio Pontedera" di 2,320 km che si snoderà in un anello disegnato per lo spettacolo in piazza del Mercato, che i concorrenti percorreranno per tre volte. Un omaggio a Pontedera, che torna a ospitare un rally dopo 41 anni.Domenica 7 settembre la gara riprenderà con sei prove speciali, da ripetersi due volte: Casciana Terme (5,500 km), su strada veloce con curve ampie ma insidiose; Montevaso (13,480 km), nota agli appassionati per i suoi spettacolari tornanti; Miemo (13,080 km), un’altra prova celebre che richiede grande concentrazione e traiettorie pulite. Il rally si concluderà con l’arrivo in piazza Garibaldi a Casciana Terme, a partire dalle 16:35. La lunghezza totale del percorso cronometrato sarà di 65,260 km su un totale di 241,480 km. La sfida sarà resa ancora più accesa dalla validità della gara per il trofeo Aci Lucca, il trofeo Rally Toscano e i monomarca Michelin e Pirelli Accademia. L’evento istituirà inoltre sette memorial per rendere omaggio a figure importanti del motorsport locale.