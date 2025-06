Doppio appuntamento con gli autori. Ecco Marco Vichi e Pietro Grasso

CASCIANA TERMEDue importanti appuntamenti con due popolari autori a Pontedera. Giovedì pomeriggio arriva Marco Vichi per presentare il suo ultimo libro Occhi di bambina, edizioni Guanda. L’appuntamento è alle 18.30 alla libreria Carrara. Abbandonato per una volta il personaggio che lo ha reso celebre al grande pubblico, il commissario Bordelli, Marco Vichi è alle prese con una storia vera, arricchita dalla vena artistica del narratore. La storia è quella di Arianna, un’incredibile storia raccontata con candore da una bambina con un passato fuori dall’ordinario, un passato anche drammatico che tuttavia non è riuscito ad avvelenarle l’anima. Ambientato nei primi anni ottanta, il romanzo, di rara intensità, esplora le fragilità e il coraggio dei più piccoli di fronte alle situazioni della vita e la loro sorprendente capacità di trovare la luce nel buio. "E’ la storia di un’amica – ha detto Marco Vichi – quando molti anni fa l’ho ascoltata ho subito pensato che prima o poi l’avrei scritta. Dovevo solo aspettare il momento, che adesso è arrivato". Dialogheranno con l’autore il giornalista de La Nazione Giuseppe Pino, e Ilaria Bracci titolare della libreria Carrara. Sabato pomeriggio al Museo Piaggio, inizio alle 19, sarà la volta di Pietro Grasso. L’ex magistrato, procuratore nazionale antimafia ed ex presidente del Senato presenterà in anteprima il suo Grafic Novel edito da Tunuè, con la sceneggiatura di Emiliano Pagani, i disegni di Loris De Marco e la prefazione di Geppi Cucciari. Il romanzo a fumetti sarà nelle librerie a partire da martedì 24 giugno.Nel volume la storia di Pietro Grasso e di suo figlio, un affresco della nostra storia recente, dall’omicidio di Placido Rizzotto a quello di Piersanti Mattarella, dalla nascita del Pool Antimafia al primo Maxiprocesso a Cosa Nostra, dagli attentati a Falcone e Borsellino alle agghiaccianti rivelazioni di Giovanni Brusca. Un graphic novel che ricorda quanto sia importante fare la cosa giusta, sempre. Dialogherà con Pietro Grasso la giornalista del Tirreno Candida Virgone.