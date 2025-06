Tre nuovi libri. E tre cocktail per raccontarli

Nuova location e formula estiva per la prossima tappa della rassegna ParOle. Leggere il mondo che cambia. Stasera alle 18.30 l’appuntamento è da Schiaccino, la caffetteria del Museo del Tessuto, e l’incontro avrà per titolo Cocktail di ParOle: tre libri e tre cocktail per raccontarli. Saranno quindi tre gli ospiti, tutti molto giovani. Anja Boato, Davide Di Lorenzo e Alessandro Refrigeri sono tre autori esordienti lanciati dalla casa editrice Accento, fondata dallo showman Alessandro Cattelan e diretta da Matteo B. Bianchi. Anja Boato, finalista al Premio Campiello Giovani nel 2015, è dottoranda in musica e spettacolo all’università di Roma La Sapienza. Lavora per gli uffici stampa di alcuni festival cinematografici. Presenterà Madama Matrioska, il suo romanzo d’esordio. Davide Di Lorenzo è un autore italiano. Ha vissuto e studiato a Udine, Bologna, Berlino e Budapest. La faccio breve è il suo romanzo d’esordio. Alesandro Refrigeri si è laureato in Economia dei beni culturali e in comunicazione d’impresa e ha frequentato la Scuola Holden a Torino. Autore di articoli e testi drammaturgici, nel 2023 ha fondato il progetto artistico Moth. Cesare Beccaria contro la Bestia è il suo primo romanzo.

La rassegna ParOle. Leggere il mondo che cambia è a cura di Chiara Agostini e Diletta Capocchi (content creator di @chiaredilettanti) di Federico Vergari. "Per questo incontro – spiegano – abbiamo scelto la parola Esordio, consapevoli che, tanto nella scrittura, quanto nella vita, c’è sempre un nuovo inizio dentro cui riporre sogni, speranze e desideri. Dialogare con tre esordienti lanciati da una delle case editrici più innovative degli ultimi anni sarà l’occasione per entrare dentro le storie – concludono – e conoscere le dinamiche editoriali e incontrare autori e autrici di cui sentiremo parlare nei prossimi anni". L’ingresso all’incontro è gratuito. Non sono necessarie prenotazione e consumazione. Per informazioni: 380 1795969. Sarà possibile acquistare i titoli presentati grazie alla presenza della libreria Feltrinelli di Prato.