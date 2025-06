Gli incontri con gli autori in giardino. L’estate della Lazzerini al Buonamici. Protagonisti gli scrittori toscani

Con l’estate in arrivo il nuovo ciclo di Incontri con gli autori della Lazzerini in collaborazione con la Libreria Gori si sposta al Giardino Buonamici. Quattro gli appuntamenti, tutti il giovedì alle 21 a ingresso gratuito.

La rassegna si apre il 26 giugno con lo scrittore viareggino Giampaolo Simi che presenterà Tra lei e me, appena uscito per Sellerio. Due uomini, l’omicidio di una donna, la notte interminabile prima di un interrogatorio e un narratore di razza che inchioda il lettore in una rete ambigua, una storia di ribaltamenti e colpi di scena nella quale è assai arduo decidere da che parte stare. Giampaolo Simi ci consegna forse il suo romanzo più teso: una lunga notte, un palcoscenico in cui serpeggia una doppia tensione: credere a un uomo accusato di aver ucciso la compagna o al suo avvocato che pretende dall’assistito una sincerità che sembra coincidere solo con una piena confessione? Dialogano con l’autore Sandra Bandini e Silvia Becherini.

Il 3 luglio il giornalista e scrittore pistoiese Alberto Vivarelli presenterà Fratelli di sangue (Phasar Edizioni). Tre storie vissute dalla fine della seconda guerra mondiale fino al 1986, negli anni del movimento giovanile e operaio, del terrorismo rosso e dello stragismo nero che insanguinarono l’Italia. Un periodo storico “letto” da punti di vista diversi e a volte contrapposti, in cui si racconta anche la strage alla stazione di Bologna del 1980 in maniera insolita: quella vissuta da una giovanissima vittima. Dialoga con l’autore Andrea Mori.

Terzo appuntamento il 10 luglio con la scrittrice pratese Silvia Giagnoni e il suo libro GKN. Cronistoria personale di un innamoramento collettivo (Panerose Edizioni). La GKN, gruppo britannico acquisito nel 2018 dal fondo finanziario Melrose, chiude il sito di Campi Bisenzio: licenzia via e-mail 422 lavoratori approfittando dello sblocco dei licenziamenti dopo l’emergenza covid. Gli operai e la comunità solidale non ci stanno, scavalcano i cancelli e danno avvio all’assemblea permanente più lunga della storia sindacale italiana. Il libro è il racconto di questa vertenza, con i lavoratori che, studiano recitazione, organizzano festival letterari ed elaborano piani di riconversione industriale per ridare una vita alla loro Fabbrica. Dialoga con l’autrice Simona Baldanzi.

La rassegna si chiude il 24 luglio con Fabrizio Silei e L’isola dei silenzi (Tea). Settembre 1938. Mentre a Roma Mussolini consolida il suo potere, dal piroscafo Pianosa sbarcano a Capraia un condannato con lo sguardo da assassino, un entomologo a caccia di farfalle e un sacerdote sulle tracce degli antichi monaci eremiti vissuti sull’isola. Un’isola di sassi e polvere, cespugli e profumi. E un’isola che nasconde. Da mesi ormai si è persa ogni traccia di un giovane detenuto della colonia penale agricola, scomparso in circostanze che nessuno sembra in grado di chiarire. Dialogano con l’autore Sandra Bandini e Diletta Pizzicori.