La rivoluzione gentile dei giardini

Oggi alle 18 in Lazzerini incontro con lo scrittore Francesco Mati (foto) e il suo libro Il giardino sostenibile. La rivoluzione gentile nel giardino contemporaneo (MDS Editore): un viaggio nel mondo dei giardini, dal passato alla contemporaneità. Dialoga con l’autore l’agronomo Federico Di Cara. A partire dalla prima raffigurazione, un glifo sumero datato circa cinquemila anni fa che rappresenta un recinto contenente una pianta da frutto, il giardino è una porzione di territorio lavorata dall’uomo. Un aspetto, questo, che ha interessato ed interessa storici, filosofi, architetti del paesaggio, letterati e poeti e moltissime scrittrici straordinarie come Gertrude Jekyll, Vita Sackville-West e Emily Dickinson. Il vivaista e scrittore Francesco Mati prende per mano il lettore e lo conduce in un viaggio nel mondo dei giardini, dal passato alla contemporaneità. Un giardino da vivere, da curare e dal quale trarre benefici sociali e ambientali.

L’incontro è realizzato in collaborazione con Cna, in occasione del programma ideato dal Comune con il coordinamento della Lazzerini, per celebrare la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Il prossimo incontro con gli autori in Lazzerini è in programma sabato 10 maggio alle 17: Tiziana Rinaldi Castro illustrerà la sua originale Guida alla New York ribelle, pubblicata da Voland.