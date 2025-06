Sere in giardino. Alla Gualchiera brilla la cultura

Tornano da domani le Serate in giardino organizzate dall’associazione Insieme per il recupero della Gualchiera di Coiano: 21 appuntamenti tra presentazioni di libri, musica, cinema, spettacoli teatrali e dibattiti, tutti dalle 21.15 a ingresso libero. Il sito di archeologia industriale, uno dei più antichi e noti della città e oggetto di un patto di collaborazione tra i volontari dell’associazione e il Comune, è uno degli spazi della Prato Estate 2025. All’interessante programma hanno collaborato anche il Museo del Tessuto, la Scuola di cinema Anna Magnani, Le associazioni Il Castello e Curzio Malaparte pratese nel mondo. Si parte domani con la presentazione del libro della professoressa Rossana Cavaliere Leonardo Sciascia negli occhi delle donne, con la partecipazione dell’autrice in dialogo con Teresa Paladin, inaugurando una serie di presentazioni letterarie molte delle quali realizzate in collaborazione Il Castello, come quella di giovedì 5 giugno dedicata al Codice Leopoldino e festa della Toscana, insieme a Riccardo Nencini. Sempre in tema di libri, si conferma l’appuntamento ormai tradizionale organizzato con l’associazione Curzio Malaparte pratese nel mondo in occasione della ricorrenza della morte dell’autore pratese, con la presentazione del volume La rivolta di Caporetto, il confino, l’Europa di Maria Pia de Paulis, docente alla Sorbonne Nouvelle di Parigi, in dialogo con il presidente dell’associazione Walter Bernardi e l’ex assessore Gabriele Bosi.

Martedì 8 Luglio si festeggiano i 25 anni di Scuola di Cinema Anna Magnani: nel giardino della Gualchiera ci saranno la sfilata delle allieve ed ex allieve con abiti di Eleonora Lastrucci, proiezioni tra anteprime e video storici, musica con i fratelli Cecchi. Alla musica sono dedicate le serate del 17 giugno con l’Orchestra Chiti, del 7 luglio con il collettivo Cirinballi e del 24 luglio con la Compagnia Natyagioia per uno spettacolo di teatro e danza. Il teatro sarà protagonista di molte serate, come quelle del 26 giugno con Lucia Padovani in Pro-cessi e con-sessi femminili, del 4 luglio con Ma l’amore no!, monologo con Alla Munchenbach, e del 16 luglio con lo spettacolo Italia Donati, alla ricerca della quiete.