Incontri con gli autori. Lazzerini: si parla di jazz di giardini e New York

Nuovi incontri con gli autori in Lazzerini in collaborazione con la Libreria Gori. Si parte domani alle 18 con il musicologo e docente di storia del jazz Luca Bragalini, autore dell’introduzione all’edizione italiana del libro di Pannonica de Koenigswart I musicisti di jazz e i loro tre desideri pubblicato nel 2024 da EDT. Pannonica, o Nica come era familiarmente chiamata, accolse in casa i jazzisti newyorkesi, offrendo loro sostegno e aiuto, e stabilì con Monk un’intensa amicizia. Pochi sanno che aveva raccolto diverse polaroid dei suoi ospiti e foglietti nei quali i musicisti dovevano esprimere tre desideri. L’edizione italiana del libro che ne fu tratto è lo spunto per raccontare questa figura stravagante, guardare le preziose immagini e commentare i tre desideri dei grandi del jazz, attraverso il brillante racconto di Bragalini.

Giovedì 24 aprile alle 18 Francesco Mati presenterà invece Il giardino sostenibile. La rivoluzione gentile nel giardino contemporaneo (MDS Editore). L’incontro è realizzato in collaborazione con Cna in occasione del programma ideato dal Comune e coordinato dalla Lazzerini, per celebrare la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. A partire dalla prima raffigurazione, un glifo sumero datato circa 5mila anni fa che rappresenta un recinto contenente una pianta da frutto, il giardino ha nei secoli interessato storici, filosofi, architetti del paesaggio, letterati e scrittrici straordinarie come Gertrude Jekyll, Vita Sackville-West e Emily Dickinson. Il vivaista e scrittore Francesco Mati prende per mano il lettore e lo conduce in un viaggio nel mondo dei giardini, dal passato alla contemporaneità. Un giardino da vivere e curare, da cui trarre benefici sociali e ambientali. Dialoga con l’autore l’agronomo Federico Di Cara.

Sabato 10 maggio alle 17 sarà la volta dell’autrice Tiziana Rinaldi Castro con la sua Guida alla New York ribelle, pubblicata da Voland. Il libro raccoglie spunti insoliti, descrive angoli vitali e originali, ci racconta di una New York come una creatura bifronte: potente e opulenta, ribelle e iconoclasta. La forza propulsiva è la stessa: una tremenda determinazione alla riuscita, un’energia sovversiva che fin dalle origini scorre per le strade della città. Da un’isola all’altra di questo straordinario arcipelago fino al Bronx, incontriamo Frederick Douglass, Harriet Tubman, Giuseppe Garibaldi, Emma Goldman, Sacco e Vanzetti, Lev Trockij, i protagonisti della Harlem Renaissance, il movimento operaio socialista, le voci più dissidenti dell’arte e della letteratura americana e ancora Angela Davis, Malcolm X, le Black Panthers e i protagonisti della rivoluzione musicale del jazz, del rock, dell’afropunk, del rap, dell’hip hop. Dialoga con l’autrice l’artista Pietro Costa.

Giovedì 22 maggio alle 21 lo scrittore Sasha Naspini e il suo libro L’ingrato. Novella di Maremma (edizioni E/O). Uno dei personaggi de Le Case del malcontento, il libro più famoso di Naspini - il maestro Luigino Calamaio - è il protagonista di una magnifica novella maremmana che in poco più di cento pagine racconta tante cose: un amore impossibile, la bestiale cattiveria della “gente”, l’anatomia della creazione artistica, l’amore che accende l’invenzione, il gesto che crea la bellezza. Dialoga con l’autore Valentina Santini.