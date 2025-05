Sakiho Miyazawa in finale 13 anni, è la rivelazione

Non ci saranno azzurri nelle due finalissime della quarantunesima edizione del torneo internazionale Città di Prato under 18 che si disputeranno oggi sui campi del Tc Prato. Entrambi i giocatori italiani che erano approdati in semifinale sono stati sconfitti ieri. Nel maschile, fuori Matteo Sciahbasi che è stato battuto dal favorito per la vittoria finale, lo sloveno Ziga Sesko, già vincitore a Firenze e finalista a Salsomaggiore, che si è imposto per 6-3 6-2. A contendergli il titolo sarà il bulgaro Dimitar Kisimov, che è stato bravo a superare il rumeno numero due del seeding e 56 Itf Alejandro Mateo Berge Nourescu per 6-4 6-3. La finale maschile è prevista alle 14.15. In mattinata, a partire dalle 10.30, si giocherà invece quella femminile, alla quale non è riuscita ad approdare la toscana Sveva Pieroni che in semifinale è stata sconfitta dalla rivelazione del torneo, la tredicenne proveniente dalle qualificazioni Sakiho Miyazawa.

La giapponese ha avuto la meglio con un perentorio 6-4 6-2 e per lei è stata la settima vittoria consecutiva a Prato.

L’altra finalista sarà la numero uno del torneo, la tedesca Mariella Thamm che ha battuto la ceca Denisa Zoldakova per 6-4 7-5. Ieri si sono giocate anche le finali dei doppi.

Nel maschile è stata la coppia italiana composta da Matteo Gribaldo e Simone Massellani ad imporsi 6-1 6-2 sul duo spagnolo Tito Chavez e Valentin Gonzalez, mentre nel femminile il derby russo è stato vinto da Dorofeeva e Ruchkina 6-1 6-1 sulle connazionali Bazderova e Berezina.

Tempo di finali ieri anche per la prima edizione del torneo wheelchair Estra che ha visto la vittoria dell’italiano Lorenzo Politano che ha superato 6-3 6-3 l’irlandese Charlie Jago Byrne. Terzo posto per Lorenzo Valentini che ha sconfitto Andrea Roccamo.

A livello femminile è stata Beatrice Alessia Draghici a vincere davanti all’inglese Lucy Foyster e alla peruviana Maria Fernanda Arones.

Massimiliano Martini