Lavori Publiacqua, “non ci sono problemi particolari”. I casi critici e la mappa delle autobotti

Firenze, 10 maggio 2025 – Sono i giorni dei lavori a Firenze all'Autostrada dell’acqua, al via da ieri (9 maggio) e in programma fino a domani (11 maggio). Publiacqua spiega che «dal punto di vista del servizio all'utenza, al momento non si registrano particolari problemi. La pressione, su Firenze e Campi Bisenzio, risulta, come da previsione, in diminuzione ma senza compromettere il servizio all'utenza, salvo casi specifici: piani alti e abitazioni in zona rossa e priva di autoclave».

«Sulla città di Prato la fascia di maggior pressione prevista per la mattina (7.00-9.00) - si spiega ancora - ha garantito il servizio a tutti i cittadini. Ricordiamo che dalle 9 e fino alle ore 12, la pressione sarà ridotta e potranno quindi verificarsi disservizi. Sugli altri comuni non si registrano particolari problematiche».

Per l'intervento alla vigilia previsti disagi nel capoluogo toscano - diviso in tre diverse fasce a seconda delle ripercussioni dell'intervento -, a Prato e in altri comuni della Piana fiorentina, con 29 autobotti dislocate nelle strade. I lavori, si spiega, «sono iniziati nella tarda serata di venerdì, come da programma e nonostante il maltempo» negli scavi di piazza Donatello e piazza Beccaria: nella notte sono state eseguite con successo le manovre di chiusura necessarie a liberare le grandi tubazioni, dal diametro di un metro e 20 centimetri, dalla presenza dell'acqua. «Terminate le chiusure e terminato, nella mattina, lo scarico dell'acqua residua nelle condotte, i nostri tecnici stanno lavorando al taglio delle condotte per poi eseguire, nella giornata, il montaggio dei suddetti pezzi speciali e quindi i collegamenti degli stessi con le nuove condotte dell'Autostrada dell'acqua».

Publiacqua ricorda ai cittadini dove sono le autobotti presenti nei Comuni interessati dai lavori.

FIRENZE:

1) Piazza Berlinguer (zona Mandela Forum)

2) Via Masaccio (angolo viale Mazzini)

3) Piazzale delle Cascine

4) Via Reginaldo Giuliani (angolo via del Palazzaccio)

5) Via delle Panche (angolo via Carlo del Greco)

6) Viale Guidoni (parcheggio mercato ortofrutticolo)

7) Via Buonsignori (Ist. Leonardo da Vinci)

8) Piazza Baldinucci (zona Romito)

9) Piazza Santa Maria Novella

10) Stradone dell’Ospedale (zona Torregalli)

11) Piazza delle Cure

PRATO

1) Via dei Fossi (parcheggio pubblico - zona Macrolotto 1)

2) Via Mozza sul Gorone (zona Ponte Datini/viale Galilei)

3) Via Caduti senza Croce (Maliseti)

4) Via Taro (zona Scuola Ciliani – Chiesanuova)

5) Via Umberto Giordano

6) Piazza Mercatale

7) Piazza Papa Giovanni XXIII (zona Sacra Famiglia)

8) Via delle Fonti di Mezzana (parcheggio)

9) Via Brasimone (zona Galciana)

10) Piazzale Maria Callas (zona Fontanello Grignano)

11) Via Zarini (parcheggio altezza Banca MPS/limitrofo incrocio via Roma)

PIANA:

1) Comune di Calenzano - Piazza Vittorio Veneto (Calenzano);

2) Comune di Cambi Bisenzio - Via Vittorio Veneto (fronte Parco “Iqbal”); via Barberinese (angolo via Tosca Fiesoli); viuzzo della Costituzione (San Donnino);

3) Comune di Sesto Fiorentino - via Leopardi; Piazza Rapisardi (Colonnata);

4) Comune di Signa – Strada Statale 66 (parcheggio Burger King); Piazza Aldo Moro (zona Indicatore).