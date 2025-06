Quando il silenzio inganna

Atmosfere noir e toni psicologici intensi per il nuovo romanzo di Gloria Griggio. Nella sala consiliare del palazzo della Provincia, oggi alle 18, ‘L’inganno del silenzio’ verrà presentato in un incontro moderato dalla giornalista Maria Cristina Sabatini. Sarà l’occasione per scoprire in anteprima il terzo libro dell’autrice spezzina, che sarà disponibile in libreria a partire da metà giugno. Il romanzo è ambientato in una Lisbona assolata di fine estate, dove Claudia, giovane donna milanese, fa ritorno in occasione delle nozze del padre. Tra i due c’è un legame profondo, come quello che lega la ragazza alla città lusitana. Quello che sembra un viaggio all’insegna della leggerezza e della festa, però, si rivela ben presto un incubo. Relazioni interrotte, verità mai dette e ricordi sepolti tornano a galla con una forza inaspettata. In un clima di crescente inquietudine, Claudia si ritrova a mettere in discussione tutto e tutti e ogni incontro sembra nascondere un’ombra, la ragazza dovrà affrontare segreti e verità sconvolgenti, capaci di alterare per sempre il volto di chi ama. Tra atmosfere sospese, cariche di suspense, e momenti di leggera ironia, Gloria Griggio esplora la fragilità dei rapporti umani, addentrandosi nei sentimenti più profondi – dall’amicizia ai legami familiari – e nelle trasformazioni interiori che possono nascere dal confronto, spesso complesso e doloroso, con l’altro e con se stessi.

Nata come scrittrice sensibile ai temi dell’interiorità e dei legami affettivi, con vari riconoscimenti anche in ambito poetico, Griggio, classe 1987 – da anni ad esporre le sue opere artistiche in mostre collettive e personali – ha già pubblicato ‘Dentro il male - Sentieri d’amore nel labirinto dell’Alzheimer’ (2010, con seconda edizione nel 2019), che la vede vincere quest’anno la 9a edizione del premio Internazionale ‘Percorsi letterari dal Golfo dei poeti Shelley e Byron’. Nel 2022 scrive poi ‘Binario 2’, romanzo erotico-sentimentale con interessanti risvolti psicologici, premiato nel 2023 all’XI edizione del premio Internazionale Città di Sarzana. Al termine della presentazione sarà offerto un piccolo rinfresco, inoltre, ‘L’inganno del silenzio’ – pubblicato nella collana Voci della casa editrice Scatole Parlanti – sarà disponibile per l’acquisto in anteprima esclusiva durante l’evento.

