Aneddoti e storie di inclusione. Giovanni Alberigi protagonista a “I Giovedì letterari“ di Fornoli

FORNOLIChiusura alla grande della rassegna "I Giovedì Letterari", il format ideato dai giornalisti Marco Nicoli (La Nazione) e Andrea Cosimini (La Gazzetta del Serchio) con il patrocinio del comune di Bagni di Lucca e il sostegno della cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo. Un pubblico eccezionale, con tante autorità e tanti cittadini, fra cui moltissimi di Corsagna, che hanno assiepato fino all’inverosimile la sala parrocchiale di Fornoli per assistere alla presentazione del libro di Giovanni Alberigi "Un uomo una valle un paese", scritto a quattro mani con Andrea Cosimini. L’assessora Priscilla Valentino, che ha sostenuto fin dall’inizio la rassegna, ha portato il saluto dell’amministrazione comunale di Bagni di Lucca. La serata ha visto poi alternarsi numerosi interventi a cominciare dall’attuale sindaco di Castelnuovo di Garfagnana Andrea Tagliasacchi, che ha curato la premessa del libro a Francesco Poggi, primo cittadino di Borgo a Mozzano dal 2004 al 2014 e ideatore del Teatro di Verzura che ha avuto, tra i suoi illustri ospiti, anche l’ex presidente Giulio Andreotti accolto e intervistato da Alberigi alla Misericordia di Corsagna fino al governatore della Misericordia di Borgo a Mozzano, Gabriele Brunini, sindaco (dal 1995 al 2004) al tempo dell’inaugurazione del centro sportivo "San Michele" di Corsagna. Giovanni Alberigi ha tenuto bene la scena, intervallando ricordi toccanti e significativi della sua attività nel volontariato e come direttore del Centro dell’Impiego di Fornaci di Barga, cofondato con il supporto proprio di Tagliasacchi. Alessandro Ghionzoli, presidente della cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo di Fornoli, ha sottolineato il valore dell’accoglienza e della inclusione nell’esperienza di Alberigi. Infine la moglie, Manuela Citti, che ha tracciato un profilo del marito, anche come padre e nonno.