Chiude calzaturificio, licenziati tutti i dipendenti: in 15 senza lavoro

Castelfranco, 5 settembre 2025 – Quindici dipendenti di un calzaturificio di Castelfranco – Altalena sas di via Machiavelli e viale Italia, a due passi dalla piazza centrale – proprio mentre si apprestavano a rientrare in fabbrica dopo le ferie sono stati convocati ed è stata consegnata loro la lettera di licenziamenti.

La proprietà ha deciso di cessare l’attività. Un fulmine a ciel sereno con qualche avvisaglia già nel mese di agosto quando ai quindici dipendenti dell’Altalena non è stato pagato lo stipendio e qualche problema sarebbe emerso anche con i fornitori. Si ferma, così, un’altra impresa della scarpa con una storia quarantennale alle spalle. L’Altalena produceva scarpe da donna. Ora i quindici rimasti senza lavoro si sono rivolti al sindacato per attivare tutte le procedure e le pratiche per riscuotere quanto loro dovuto e gli ammortizzatori sociali previsti in casi come questi.

Quindici famiglie piombate nel dramma al rientro dalle ferie. La presenza dei dipendenti dell’Altalena ieri mattina fuori dalla fabbrica ha richiamato l’attenzione di molte persone. Tra queste anche il sindaco Fabio Mini che ha voluto essere presente con impiegati e operai che avevano appena ricevuto la lettera di licenziamento. “Ho saputo quanto accaduto al calzaturificio di viale Italia, questa mattina (ieri mattina, ndr), quando sono stato informato dell’assembramento dei lavoratori, dove mi sono personalmente recato per capire la situazione. Questa notizia mi preoccupa particolarmente, in primo luogo per i lavoratori che ora dovranno ricollocarsi al più presto, per loro e per le loro famiglie. Fin da ora mi metto a disposizione dei lavoratori per quanto possibile, anche in termini di mediazione in un eventuale trattativa sindacale con la proprietà. In secondo luogo manifesto tutta la mia preoccupazione per la tenuta del tessuto economico castelfranchese, questa è un’altra ditta che chiude con tutte le conseguenze del caso e su questo tema penso si debba iniziare a riflettere con tutti i soggetti del mondo economico”.

g.n.