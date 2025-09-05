Il problema della sosta: "Un progetto per avere subito 50 posti in più"

C’è un nodo da sciogliere per il consigliere comunale Dino Martelli (nella foto): "Il problema più importante da risolvere per Lari è l’insufficienza dei posti auto. Carenza penalizza sia il turismo, sia le attività commerciali, che gli abitanti". Come fare? Martelli propone e scrive al sindaco: "Sarebbe possibile, in breve, disporre di almeno 50 nuovi posti auto. Per arrivare alla realizzazione di questo progetto, occorre che l’amministrazione venga in possesso dell’area, abbandonata da anni, in località Sant’Anna dove svolgeva l’attività una ditta per la commercializzazione di tendoni". "Acquisendo questa area il Comune potrebbe utilizzare questo ampio spazio per trasferire il distaccamento volontario dei vigili del fuoco, che potrebbe essere più funzionale e operativo dell’attuale, in via Sonnino – dice Martelli –. Ma anche trasferire i vari automezzi di proprietà dell’amministrazione ed i vari materiali attualmente in via dei Castagni". Infine: "Con il completamento del parcheggio coperto di via dei Castagni si potrebbe avere a disposizione 28 posti auto – conclude –. Al posto dell’attuale distaccamento dei vigili del fuoco potrebbero essere realizzati altri 20 posti auto".

C. B.