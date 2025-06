Rivoluzione bus turistici. Arriva la fermata ’Cascine’. Con bagni e 22 posteggi

Si chiamerà ’Cascine’ la nuova area in piazza Vittorio Veneto (lato parco) dove i pullman turistici potranno fermarsi solo per far scendere e successivamente far risalire le comitive. È questa la soluzione alternativa alla classica location di lungarno Pecori Giraldi che da inizio luglio sarà interessato dai cantieri per la tramvia. La giunta comunale ha approvato, su proposta dell’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, la delibera che istituisce la nuova fermata per la salita e la discesa dei passeggeri.

Operativamente la nuova fermata sarà in funzione dal 1° luglio, e nei primi giorni – finché non sarà allestito il cantiere (previsto dal 4) – la polizia municipale sarà presente nella vecchia area di lungarno Pecori Giraldi per dare informazioni e indirizzare i conducenti non informati.

"Questa decisione è legata all’anticipazione del cantiere della tramvia su lungarno Pecori Giraldi a inizio luglio rispetto a settembre – sottolinea l’assessore Giorgio – Con questa modifica del cronoprogramma i lavori inizieranno in un periodo in cui il traffico tradizionalmente è ridotto. Al tempo stesso punta anche a una riorganizzazione dei flussi dei bus turistici in modo da limitare l’impatto sulla circolazione in un periodo dove sono presenti numerosi cantieri. Comprendiamo che si tratta di un cambiamento importante, ma è indispensabile per gestire questa fase complessa legata all’avanzamento della tramvia per Bagno a Ripoli".

La fermata è collocata nella porzione della piazza adiacente via Rhoda de Bellegarde de Saint Lary e via Berio (dove fino a qualche settimane fa era collocata la ruota panoramica) dove sono già iniziati i lavori di riorganizzazione complessiva della sosta: oltre a 22 di stalli per i bus turistici, sono previsti posti per auto, moto e disabili. L’ingresso e l’uscita del bus saranno da viale Fratelli Rosselli subito dopo il sottopasso.

In questa area i pullman potranno effettuare soltanto la fermata per la salita e la discesa dei turisti mentre per la sosta dovranno dirigersi in viale Piombino, nei pressi della Fi-Pi-Li, dove è in corso di allestimento un’area ad hoc (con 16 stalli riservati).

Per rendere la fermata più funzionale e accogliente, sono in via di predisposizione una serie di servizi per i turisti, per le guide e per gli autisti, come ad esempio i bagni. Presente una pattuglia della Municipale dedicata, in aggiunta a quelle impegnate nel servizio Pol-Cascine, sia come presidio di sicurezza che come supporto per la viabilità. "Questo periodo sarà prezioso per valutare funzionalità ed eventuali problemi di questo spostamento, e per definire un assetto di lungo periodo anche grazie ad un tavolo di lavoro che riunisca tutte le parti interessate", aggiunge l’assessore al Turismo Jacopo Vicini.

AnPassan