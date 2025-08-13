Tutti gli abbagli su Garlasco

Anna Vagli
Tutti gli abbagli su Garlasco
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto inseguimentoEstate VersiliaCrisi turistiSagre FerragostoIncidente mortaleBambina morsa da cane
Acquista il giornale
Cronaca“Aggredito con un’arma da taglio”. Cascine, uomo ferito portato in ospedale
13 ago 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. “Aggredito con un’arma da taglio”. Cascine, uomo ferito portato in ospedale

“Aggredito con un’arma da taglio”. Cascine, uomo ferito portato in ospedale

Intervento dei carabinieri in via del Visarno. L’uomo, 48 anni, ha riportato ferite alle braccia. È stato accompagnato all’ospedale di Santa Maria Nuova

Sul posto dell'aggressione anche la polizia municipale (foto dal gruppo Facebook Comitato cittadini attivi San Jacopino)

Sul posto dell'aggressione anche la polizia municipale (foto dal gruppo Facebook Comitato cittadini attivi San Jacopino)

Per approfondire:

Firenze, 13 agosto 2025 – Nella mattina di oggi, mercoledì 13 agosto, poco prima delle 09 i carabinieri di Firenze sono intervenuti al parco delle Cascine, in via del Visarno. 

Qui è stato trovato un uomo straniero, privo di documenti, che ha riferito ai militari di essere stato aggredito con un’arma da taglio da una persona a lui sconosciuta. 

La vittima, un cittadino extracomunitario di 48 anni, ha riportato ferite alle braccia. Soccorso immediatamente, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per identificarlo e ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressore. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata