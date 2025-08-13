“Aggredito con un’arma da taglio”. Cascine, uomo ferito portato in ospedale

Firenze, 13 agosto 2025 – Nella mattina di oggi, mercoledì 13 agosto, poco prima delle 09 i carabinieri di Firenze sono intervenuti al parco delle Cascine, in via del Visarno.

Qui è stato trovato un uomo straniero, privo di documenti, che ha riferito ai militari di essere stato aggredito con un’arma da taglio da una persona a lui sconosciuta.

La vittima, un cittadino extracomunitario di 48 anni, ha riportato ferite alle braccia. Soccorso immediatamente, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Santa Maria Nuova. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri per identificarlo e ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressore.