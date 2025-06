Turismo ed eco-bus, la nuova sfida: "Governo pronto alla transizione"

"La transizione ecologica è necessaria in un Paese a vocazione turistica". Ieri è partito il Bus Tourism Convention “NextStop” che proseguirà oggi a Villa Bertelli organizzato da An.bti–Confcommercio. Due giorni di confronto, approfondimento e networking tra istituzioni, imprese e stakeholder su "Mobilità sostenibile ed esigenze pratiche - la transizione green dei bus turistici tra speranze e necessità", cioè la transizione green dei bus turistici ragionando sulla mobilità sostenibile. Ad inviare il proprio messaggio il ministro del turismo Daniela Santanchè. "Il turismo italiano – ha detto – ha bisogno di una logistica moderna e i bus sono un elemento essenziale per garantire l’accessibilità ai nostri territori e la qualità dell’esperienza per milioni di visitatori. Sostenere il settore in un percorso di transizione ecologica significa tutelare l’intero comparto turistico, promuovendo al contempo competitività, innovazione e sostenibilità. Il ministero del turismo è disponibile a individuare e costruire insieme soluzioni concrete, capaci di coniugare le sfide ambientali con le esigenze operative quotidiane di chi, con professionalità e dedizione, rende possibile il viaggio in Italia".

Significativo è stato anche il contributo del vicepresidente della Commissione europea con delega alle Riforme, Raffaele Fitto, che ha sottolineato nel suo intervento l’attualità e la centralità del tema della mobilità sostenibile all’interno del dibattito europeo, visto che "tocca direttamente la vita dei cittadini e lo sviluppo delle nostre comunità". "Lavoriamo in stretta sinergia con il commissario Apostolos Tzitzikostas – ha evidenziato – per promuovere un sistema di mobilità che sia sostenibile, competitivo e realmente in grado di rispondere alle esigenze dei territori. Non esiste una formula unica valida per tutti ma strumenti e risorse calibrati per aiutare ogni territorio ad affrontare le proprie sfide. Fare turismo significa creare sviluppo costante, e il trasporto è uno degli elementi fondamentali per raggiungere questo obiettivo". Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha sottolineato la rilevanza strategica degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione nei trasporti: "dobbiamo costruire insieme una nuova visione europea del trasporto e siamo certi di poter contare sul contributo competente e concreto di chi lavora ogni giorno sulle strade italiane, con senso di responsabilità".

Francesca Navari